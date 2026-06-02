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Derriban una de las grúas del Puerto de València

Abaten la estructura de metal para instalar una nueva de mayor tamaño. La polvareda provoca una enorme polvareda visible desde la Marina

Colapsa una de las grúas del Puerto de València

Colapsa una de las grúas del Puerto de València / L-EMV

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Redacción Levante-EMV

Susto en la Marina de València. Los trabajos para reemplazar una de las enormes grúas de la terminal Maersk de Puerto de València han hecho saltar las alarmas al pensar que se trataba de un accidente. Se trataba de una de las antiguas grúas que, tal como han confirmado desde la Autoridad Portuaria de València, ha sido derribada intencionadamente con el objetivo de instalar una nueva de mayor tamaño. Dicho abatimiento estaba programado y se ha resuelto, según las mismas fuentes, sin ningún tipo de incidencias.

Tal como han explicado desde Maersk, se trataba de la grúa más antigua instalada en la terminal de contenedores.

Las primeras imágenes que han tomado testigos de los ocurrido ha hecho pensar que que una de estas superestructuras instaladas en unas de las terminales de contenedores se había caído. La enorme grúa metálica había colapsado sobre sí misma dejando tras de si una enorme polvareda visible desde la Marina del puerto.

Los trabajos de sustitución y derrido ha pillado por sorpresa a las personas que, en ese momento, estaban comiendo en algunos de los locales con vistas a la Marina y al terminal de contenedores. Uno de los testigos confirma que la grúa se ha desplomado en cuestión de segundos provocando la columna de humo.

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APM Terminals Valencia ha llevado a cabo hoy el abatimiento de la grúa STS QC907, la más antigua de la terminal, en servicio desde 1991, culminando así una nueva fase de modernización de su parque de grúas. La retirada forma parte del ciclo natural de renovación de este tipo de equipos, tras el desmantelamiento en 2024 de la QC904 (1984). Las dos grúas han sido sustituidas por dos nuevas Liebherr de última generación, ya operativas desde principios de 2025, que han permitido mejorar significativamente la capacidad operativa de la terminal, adaptándola a los mayores buques portacontenedores. El proceso de retirada de la STS 907 ha sido preparado durante semanas con medidas específicas de seguridad y coordinación operativa.

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