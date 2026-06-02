Dos divas LGTBIQ+ clausurarán los Gay Games el próximo 4 de julio

Tanto la ceremonia de apertura, el próximo 27 de junio, como la de cierre de los Gay Games XII València 2026 contarán con artistas de gran calado entre el colectivo LGTBIQ+. Si bien la gala inuagural estará protagonizada, entre otras, por las cantantes Mónica Naranjo y Soraya Arnelas que actuarán en el Estadio Ciudad de València, hoy se ha conocido que la de clausura también contará con dos artistas con un numeroso público LGTBI: Nebulossa y Rebeca.

La ceremonia de clausura se celebrará el próximo 4 de julio en el Pabellón de la Font de Sant Lluís. Nebulossa, Rebeca, Mia Collado, Alicia DJ y Suri despedirán el evento deportivo en una velada marcada, también, por un espectáculo nocturno de fuegos artificiales. “Este cartel será el broche de oro de una semana única en la historia de nuestra ciudad, en la que el deporte y la cultura reunirán a más de 10.000 personas de 80 nacionalidades en torno a la diversidad y la libertad”, ha manifestado la concejala de Igualdad, Rocío Gil.

Cartel de la ceremonia de clausura de los Gay Games 2026 / Levante-EMV

En este sentido, esta misma mañana se ha celebrado una segunda reunión con la Subdelegación del Gobierno de España para abordar la casuística de la competición, así como planificar el correspondiente operativo de seguridad. “Desde el Ayuntamiento de València, nos hemos puesto a disposición, con la máxima colaboración, para garantizar una celebración ordenada del evento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, ha declarado Rocío Gil. “Aspiramos a que sea un evento seguro, donde todas las personas que vengan a València lo puedan hacer con absoluta tranquilidad y seguridad”, ha insistido la edil.

El acceso a la ceremonia de clausura está incluido en la inscripción de las personas participantes en los Gay Games. Para las personas no participantes, el acceso a la compra de entradas está disponible en la web oficial de Gay Games desde esta semana.

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El período de inscripción como participante finalizó el pasado 31 de mayo, si bien la organización tuvo que adelantar el cierre de inscripciones en una decena de disciplinas deportivas que se agotaron antes de tiempo debido a la alta participación. El período para inscribirse como voluntariado continúa abierto y disponible en la web oficial de los GGVLC2026 para todas aquellas personas interesadas en vivir la experiencia de los Gay Games València.