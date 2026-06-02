Una Moma Dolça para endulzar el 700 aniversario del Corpus

Esta delicia de la repostería tradicional valenciana, a base de merengue y bizcocho, llegó a Levante-EMV de la mano de los representantes de la asociación. / Fernando Bustamante

Un año más la Asociación Amics del Corpus ha repartido entre los medios de comunicación la Moma Dolça, el dulce típico de la festividad que este año celebra su 700 aniversario. Esta delicia de la repostería tradicional valenciana, a base de merengue y bizcocho, llegó a Levante-EMV de la mano de los representantes de la asociación que departieron con redactores de la sección de València del periódico quienes les felicitaron por velar por una de las fiestas más antiguas de València.