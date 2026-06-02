La Policía Nacional atribuye el incremento de la delincuencia en la Malva-rosa a los toxicómanos que acuden a consumir a las Casitas Rosas

Las Casitas Rosas siguen siendo uno de los principales quebraderos de cabeza de los vecinos de la Malva-rosa. Quienes comparten barrio con estas edificaciones rosadas siguen padeciendo los problemas de un conjunto de bloques residenciales que además de foco de delincuencia es también un polo de atracción de personas toxicómanas que llevan consigo la comisión de algunos delitos y faltas.

Para tratar precisamente el statu quo actual de las Casitas Rosas y cómo afecta al resto del barrio, en la mañana de este pasado lunes se celebró una reunión entre el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez; el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell y representantes vecinales de la Malva-rosa. Según ha podido saber Levante-EMV durante el encuentro se han expuesto y presentado a los vecinos todas las actuaciones policiales que se han desarrollado en la zona, lo ha hecho precisamente un miembro de la Comisaría del Marítimo quien ha explicado también cuáles han sido los frutos de estas actuaciones.

Si bien el aumento de la presencia policial en la zona se ha saldado con 77 detenciones en apenas un mes como resultado de intervenciones en la comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas y receptación, también lo es que otros quebrantamientos del código penal son una auténtica pesadilla para los vecinos. La rotura de cristales para robar en el interior de los vehículos es uno de los que más perturba la paz de quienes tienen que dejar su coche aparcado en la calle porque "esto es como una lotería, nunca sabes cuándo le va a tocar al tuyo" declaraban a este periódico. El vandalismo en la propiedad privada y los problemas de jeringuillas tiradas por cualquier lugar también general mucho malestar entre los vecinos.

Cooperación policial

La Policía Nacional señaló durante la reunión que parte de la delincuencia que tiene lugar en el entorno de las Casitas Rosas tiene como autores a las personas toxicómanas que se acercan hasta el lugar para comprar droga y para combatir este escenario es necesaria "la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad" haciendo alusión a la Policía Local.

En este sentido los vecinos ya reclamaron en su momento que es imprescindible una actuación multidisciplinar que abarque aspectos de seguridad pero también urbanísticos. Con respecto a la seguridad creen indispensable un refuerzo de la figura de la policía de barrio. "Se nos planteó destinar dos agentes por la mañana y otros dos por la tarde pero la realidad es que solo tenemos uno por turno", lamentaban los representantes vecinales. Además, consideran deficiente la respuesta en las actuaciones nocturnas: "cuando se producen alteraciones por la noche, según cómo esté de saturada la centralita del 092 tardan mucho en atendernos y en acudir a la zona", exponían.

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En lo que se refiere a la intervención urbanística, tal como publicó este diario, los vecinos lamentan que el calendario de actuaciones en las Casitas Rosas va con mucho retraso, de hecho "es que no se nos ha presentado nada a día de hoy" cuando la intención era elaborar un Plan de Reforma Interior (PRI) que se presentaría al vecindario en enero de 2026 con la alternativa más adecuada para estos bloques: una intervención global de derribo de todos los bloques de viviendas, una actuación más localizada de los dos bloques centrales o no realizar ninguna intervención.