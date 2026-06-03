Bernabé: "La Policía Nacional no levanta tiendas de campaña"

La acampada docente de la Plaza de la Virgen acaba de superar su segunda noche al raso y el debate político, una vez asimilado el impacto inicial, se ha fijado en la competencia sobre el desalojo o no de una treintena de tiendas que podrían entorpecer las celebraciones del Corpus. La alcaldesa María José Catalá ha trasladado la responsabilidad a la Delegación del Gobierno al considerar que este campamento es una prolongación de la protesta en las calles en el contexto de la huelga indefinida y que, por tanto, ha de ser la Policía Nacional quien autorice la protesta y garantice la seguridad. Por su parte, Pilar Bernabé recordó ayer que la ocupación del espacio público está regulado por dos ordenanzas del Ayuntamiento de València, de modo que competería a la Policía Local garantizar el cumplimiento de estas normativas municipales.

Hoy, preguntada por la acampada, la delegada del Gobierno ha sido tajante: “La Policía Nacional no levanta tiendas de campaña en el espacio público, pero siempre garantizará la seguridad en cualquier intervención que haga un funcionario público municipal –en referencia a una posible actuación de la Policía Local si el ayuntamiento acordara retirar el campamento–. Nuestra máxima siempre será la seguridad de todas las personas y yo apelo al diálogo y a la responsabilidad", ha continuado.

En su visita a las obras de la Estación del Norte, Bernabé ha señalado que en el escenario actual debe prevalecer la seguridad y el orden público, pero también el derecho de las personas a ver sus problemas resueltos, algo que no está ocurriendo para la comunidad educativa. "Llevamos casi cuatro semanas de huelga y el gobierno del Partido Popular no ha solucionado el problema. Va a elevarlo y lo va a convertir en un problema mayor", ha dicho, apuntando directamente a Pérez Llorca, que "vino para solucionar un problema que tenía el PP en el gobierno de la Generalitat y vuelve a demostrar que no es capaz".

Bernabé ha argumentado que la política es diálogo y la incapacidad para solventar el problema y llegar a acuerdos está propiciando la escalada de un conflicto que ahora amenaza con alterar la convivencia. “La Policía Nacional siempre va a estar a disposición de garantizar la seguridad de todas las personas. Pero yo pido por favor que quien tiene la responsabilidad de dialogar que dialogue, que busque maneras de llegar a soluciones. La convivencia es básica, fundamental, clave”, ha insistido.

“¿La alcaldesa de València ha ido a hablar con sus vecinos y vecinas que en este momento están manifestándose en las calles de València? ¿Les ha preguntado?¿Les ha explicado cuál es la situación?”, ha preguntado Bernabé. “Hay unas fiestas que organiza el Ayuntamiento de València y el Ayuntamiento de València no se ha dirigido siquiera a las personas que están allí, que son sus vecinos, que son los profesores y las profesoras de nuestros hijos y de nuestras hijas”, ha lamentado la delegada del Gobierno. “No les ha explicado y ha buscado una fórmula para que puedan llevar a cabo su reivindicación legítima y que puedan conciliar con la celebración de una fiesta tan importante como es el Corpus. ¿De verdad no va a hacer nada? ¿De verdad cree que esto lo tiene que solucionar la Policía?”

En la cuestión técnica, la Policía Nacional acompañará a la Policía Local en cualquier actuación que corresponda a sus competencias, como ya hizo durante la retirada de las tiendas del Parc Central –elementos estáticos que tampoco amenazaban el orden público, pero restringidos por la ordenanza de Parques y Jardines–. “Si la Policía Local levanta tiendas de campaña, como se hacen en otros operativos, la Policía Nacional garantizará la seguridad”, ha redundado Bernabé. “Pero estoy perpleja y preocupada de ver cómo en una situación como esta, cuando el Ayuntamiento de Valencia tiene que organizar una festividad, ni siquiera la alcaldesa se ha preocupado por las personas que están en la plaza. Son profesores, pueden hablar. ¿Qué hace el presidente de la Generalitat? ¿Dónde está? ¿Dónde está el máximo responsable de la competencia en materia de Educación? Los profesores y las profesoras dan lecciones todos los días a nuestros hijos. Estoy segura que si hablan con ellos también les van a explicar y podrán darles una lección. Cómo no van a convivir los profesores y las profesoras con las miles de personas que vayan a venir este fin de semana.

La acampada "es compatible"

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha rebajado el nivel de enfrentamiento con Pilar Bernabé y ha asegurado que "es compatible" la acampada de los docentes con las celebraciones del Corpus Christi. De hecho, ha asegurado que esta misma mañana se han puesto en contacto los manifestantes con la Amics del Corpus para tratar de encontrar una manera de compatibilizar una cosa y otra, seguramente redistribuyendo los espacios que ocupan o necesitan ocupar cada uno de ellos.

El escollo más importante sería la salida de los Rocas (cinco carros de gran porte) a la Plaza de la Virgen el próximo viernes, porque hoy ha comenzado a montarse el tapiz de la fachada de la Basílica y se ha hecho sin problemas y con la asistencia, eso sí, de la Policía Local de València.

Catalá, en cualquier caso, ha vuelto a criticar a la delegada del Gobierno por ponerse "de perfil" en este conflicto. "La delgada está acobardada por el incidente del domingo y ha decidido ponerse de perfil, no hacer nada, como, por otra parte, ha hecho en varias ocasiones ya a lo largo de esta legislatura", ha explicado Catalá.

Noticias relacionadas

La alcaldesa ha recordado que la ordenanza municipal, a la que apeló Bernabé para trasladar al consistorio la responsabilidad de levantar la acampada, obliga al ayuntamiento a retirar enseres de la plaza, pero "no creo que los manifestantes sean enseres", ha dicho. Así pues,insiste en que la responsabilidad sigue siendo de la Delegación del Gobierno, que es la que ha llevado la seguridad de las protestas del profesorado en las últimas semanas, y asegura, de formas, que desde el ayuntamiento apoyarán un acuerdo para resolver el problema, entre otras cosas porque, asegura, siempre defenderá las tradiciones de València.