Compromís desatasca el nombramiento de Oltra en València: acordará con ella una asamblea para ratificarla

"Fumata blanca", dicen en Compromís. Finalmente, la carta enviada por el exalcalde de València, Joan Ribó, a la ejecutiva de Compromís ha surtido efecto y ha servido para acelerar el nombramiento de Mónica Oltra como candidata a la Alcaldía en 2027. La ejecutiva de la coalición valencianista en la ciudad de València ha desatascado la designación tras dos meses desde que ella anunciara su voluntad de volver a la primera línea política y ha asumido las tesis del ex primer edil para convocar una asamblea extraordinaria que ratifique a la futura cabeza de lista.

La ejecutiva de Compromís en València tenía en el orden del día el debate sobre la misiva que envió la pasada semana Ribó donde reclamaba "avanzar rápidamente en todos los procesos necesarios" para "ratificar" a la exvicepresidenta del Consell. Esto es, la fijación de una fecha para una asamblea extraordinaria local. Y así ha sido. las tres patas de la coalición han acordado activar la convocatoria urgente de una asamblea a tal efecto, aunque todavía no se ha señalado ningún día para su celebración.

La ejecutiva de la coalición valencianista ha hecho suyo el escrito del exalcalde, según han confirmado fuentes internas, con lo que desbloquean el encumbramiento de Oltra, que deberá escenificarse en una asamblea. Para su celebración, la dirección de la coalición a nivel local pretende ponerse de acuerdo con la futura candidata. "Queremos hablarlo con ella y poner una fecha", explican las fuentes consultadas.

Así pues, se han superado las diferencias internas surgidas en torno al aterrizaje de la exvicepresidenta, que había disparado los rumores sobre cómo se iba a elaborar la futura lista electoral, teniendo en cuenta la voluntad de los dos principales partidos, Més e Iniciativa, de incorporar también a otras fuerzas de izquierdas y movimientos sociales. En ese sentido, la convocatoria de una asamblea no resuelve este extremo.

La propuesta de Ribó también apoyaba "integrar otros partidos progresistas y entidades de la sociedad civil" en una lista "unitaria e ilusionante" e instaba a confeccionarla "siguiendo los criterios marcados por el reglamento de municipales de Compromís basados en la democracia interna, la pluralidad y el consenso".

En este sentido, fuentes internas niegan que el acuerdo de la ejecutiva implique nada más allá que la reactivación de los mecanismos para designar a Oltra candidata, y emplazan a que la confección de la candidatura completa se negocie a nivel de país en el marco del reglamento autonómico que aprueben los órganos de la coalición para las listas municipales.

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La última vez, para las elecciones municipales de 2023, el reglamento de Compromís ofreció hasta cinco alternativas para elaborar las listas. Una de ellas se hizo ad hoc para las grandes ciudades como València que permitía evitar las primarias si la candidatura negociada entre las diferentes sensibilidades obtenía un apoyo superior al 75% de la asamblea local.