L'Umbracle retrasa su apertura para no coincidir con el festival de Les Arts
Desde la terraza del Grupo Salamandra quieren evitar que el solapamiento de ruidos les haga incumplir la normativa de contaminación acústica
El festival ha adelantado su cierre a la una de la madrugada y en la discoteca esperarán al fin de la actividad para iniciar la suya
La terraza de L’Umbracle retrasará su apertura del viernes y el sábado para no solaparse con el festival de Les Arts, que se celebrar este fin de semana en la Ciutat de Ciutat de les Arts i les Ciències tras varios meses de incertidumbre por la sentencia contra la contaminación acústica en el entorno de Cacsa.
Fuentes de la discoteca, del Grupo Salamandra, han explicado a Levante-EMV que la apertura de sus puertas se realizará una vez hayan concluido la actividad acústica en el recinto vecino. En principio el cierre de cada jornada del festival de Les Arts está previsto a la una de la madrugada, una hora antes que en las últimas ediciones.
Los responsables de L’Umbracle estarán atentos por si hubiera algún retraso, con la intención de abrir entre la 1 y la 1.30 horas de la madrugada. Su horario de cierre seguirá fijado a las 7 de la mañana, como de costumbre. Nosotros estamos trabajando bien, estamos cumpliendo, y lo que no queremos es que ahora con el festival se nos pueda atribuir una responsabilidad que no tenemos”, señalan en la discoteca.
Desde su apertura a finales de abril y durante estas últimas cuatro semanas la terraza con ambientación musical al aire libre ha recibido múltiples inspecciones sonométricas tanto de la policía autonómica como de la policía local y también del servicio de actividades del Ayuntamiento de València, todas ellas resueltas satisfactoriamente.
“Se están respetando los niveles que en su momento fijó el ayuntamiento y se está funcionando con normalidad, como se venía haciendo hasta ahora, extremando las medidas para que no haya ningún tipo de incidencia”, señalan los responsables de la terraza. “De hecho, los vecinos no han comunicado nada al juzgado en cuanto a incidencias y las inspecciones tampoco nos han transmitido incumplimientos, más bien todo lo contrario”, añaden las mismas fuentes.
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