La Marina y la Federación de Vela potencian los deportes acuáticos con la mirada en la Copa America

La concesionaria de la Marina de València, Marina Port Valencia, y la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana (FVCV - SomVela) han formalizado un convenio de colaboración para el desarrollo y la promoción del deporte náutico en la ciudad. El acuerdo, firmado por el Director General de MPV, Santiago Donat, y el Presidente de la FVCV, Carlos Torrado, establece una alianza estratégica de ocho años de duración que reforzará la proyección de las actividades náuticas en la ciudad de Valencia. A su juicio, este acuerdo sienta las bases para que Valéncia no solo recuerde grandes eventos como la Copa America, sino que escriba un "futuro vinculado al mar".

Una vez que Barcelona anunció su renuncia a la celebración de una nueva edición de la Copa America, València se postuló para acoger esas regatas como ya hizo en los años 2007 y 2009. La gran tragedia de la dana, sin embargo, cambió las prioridades de la ciudad y renunció a esa celebración, que finalmente se adjudicó la ciudad italiana de Nápoles. En cualquier caso, siempre quedó abierta la puerta de volver a lanzar una candidatura para esas regatas, algo a lo que se mostraron favorables tanto la nueva concesionaria de la Marina de València, Marina Port Valencia, como el Club Náutico de la ciudad, dispuesto incluso a promocionar un desafío español. En la propia concesión de la gestión de la Marina ya se hablaba de la necesidad de reservar espacio e instalaciones para un evento del tipo de la Copa America, que siempre está en el horizonte.

Lanzar la vela en la ciudad

Ahora, este convenio no habla directamente de ese gran evento, pero si lanza a la ciudad como recinto singular en deportes náuticos. Entre los objetivos de esta nueva etapa, destaca el apoyo firme al sector deportivo local y a las empresas náuticas de la ciudad. A través de este acuerdo, la FVCV aportará su experiencia para planificar, coordinar y ejecutar un calendario anual de eventos, regatas, actividades formativas y programas de patrocinio en las instalaciones de la marina. Por su parte, Marina Port Valencia destinará una aportación económica para dar apoyo a estos programas, poniendo a disposición sus infraestructuras náuticas.

"Esta alianza nos permite materializar nuestro compromiso no solo con la náutica, sino también con la ciudad de València: abrir el puerto a la ciudadanía a través del deporte y cooperar activamente con las instituciones que mejor conocen el mar", ha señalado Santiago Donat, director general de Marina Port Valencia. "Este acuerdo refuerza una excelente sinergia entre Marina Port Valencia y la Federación, impulsando la vela, generando oportunidades, optimizando recursos y posicionando València como referencia náutico-deportiva sostenible y de calidad. La Federación necesita el puerto para sus actividades y para crecer; MPV obtiene actividad, valor y desarrollo conjunto” resalta Carlos Torrado, presidente de la FVCV.

La firma de este convenio también representa respaldo para las empresas náuticas y los servicios profesionales que operan en la ciudad. Al contar con un calendario de eventos y competiciones de proyección nacional e internacional, se prevé un impacto directo y positivo en la economía local, beneficiando a sectores como el turismo, la restauración, los astilleros y las escuelas náuticas del entorno. De este modo, Marina Port Valencia no solo se posiciona como un recinto deportivo de primer nivel, sino como un motor de desarrollo económico, explican.

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Ambas entidades han destacado que la duración de ocho años garantiza la estabilidad necesaria para desarrollar proyectos a medio y largo plazo, superando la temporalidad de los eventos tradicionales. "Con esta visión conjunta, se sientan las bases para que València no solo recuerde sus grandes hitos náuticos del pasado, sino que construya un futuro sostenible y permanente vinculado al mar", sostienen.