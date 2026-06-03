La rehabilitación de la Estación del Norte elimina más de 100 toneladas de amianto

Las obras de la Estación de Norte avanzan a buen ritmo y ya puede verse desde el hall principal la restauración casi íntegra de la marquesina histórica principal, una bonita estructura abovedada construida en zinc y policarbonato que ahora permite el paso de más luz natural.

Esta mañana, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado las obras, que cuentan con presupuesto cercano a los 20,7 millones de euros provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Programa 2% Cultural.

Actualmente, según ha dicho la delegada, ya se ha actuado sobre una superficie de 18.000 metros cuadrados de fachadas, en las que se ha recuperado el revoco original mediante la técnica de martelina. Además, se mantiene el proceso progresivo de restauración artesanal de carpinterías, una actuación que requiere técnicas especializadas por el valor histórico de los elementos.

La actuación se ha desarrollado en varias fases sobre cubiertas, fachadas y marquesina. En estos momentos, está próxima la finalización de la fase 2 de la restauración de la marquesina histórica. En ella se ha actuado sobre los cinco vanos centrales del total de 12 que componen la estructura. Además, se han instalado 2.400 metros cuadrados de escamas de zinc sobre tableros de madera y 2.200 metros cuadrados de superficies de policarbonato transparente. Como se ha dicho, estos materiales permiten mejorar la iluminación natural del espacio ferroviario.

Por su parte, la fase 3 incluirá también la intervención en la fachada principal y en la fachada de la calle Alicante, completando así la actuación exterior del edificio. Estas obras –ha dicho la delegada– “están permitiendo recuperar la imagen original de la estación de Demetrio Ribes, gracias a los estudios cromáticos realizados”.

El revoco exterior se está ejecutando en color blanco natural, restituyendo la tonalidad original del edificio frente a las capas de pintura más oscuras añadidas en intervenciones posteriores.

En cuanto a las actuaciones en cubiertas, se está ya en la fase de finalización del conjunto del edificio, incluyendo las cuatro naves laterales, los torreones y el cuerpo principal. En total, se han restaurado cerca de 10.000 metros cuadrados de cubiertas planas e inclinadas, incluyendo la conservación de la teja histórica. Además, se han retirado más de 100 toneladas de amianto.

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Las obras han permitido mejorar el aislamiento, renovar la teja, ejecutar nuevas bancadas para instalaciones y retirar elementos impropios, contribuyendo tanto a la conservación del edificio como a su adaptación funcional.