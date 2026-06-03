Redacción Levante-EMV

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El túnel de Pérez Galdós vuelve a estar abierto al tráfico

El túnel de la avenida Pérez Galdós de València ha vuelto a abrir al tráfico después de tres días cerrado por las obras de reforma de esta importante arteria de la ciudad, concretamente por la conexión de un colector que atraviesa la calzada. Este ha sido el único cierre que ha habido hasta el momento en el túnel. La previsión es que toda la avenida quede abierta a la circulación para el inicio del curso escolar, en septiembre, y que los trabajos acaben definitivamente en diciembre.