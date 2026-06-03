València habilita 39 refugios climáticos ante el aumento de las temperaturas

La ciudad contará este verano con una amplia red de refugios climáticos distribuidos por los distintos barrios y pedanías de València, integrada por equipamientos municipales y espacios públicos preparados para ofrecer confort térmico y protección frente al calor extremo, especialmente a las personas más vulnerables. Con la ampliación de 2026, la red refuerza su cobertura territorial hasta garantizar la presencia de, como mínimo, un refugio climático en cada distrito, acerca estos espacios de protección a más barrios y facilita su acceso a la población.

Entre los refugios habilitados se encuentran los equipamientos gestionados por València Sostenible (las oficinas de la energía y el Observatori del Canvi Climàtic), el Palau de Congressos, centros municipales de actividades para personas mayores, museos municipales y el Museo de las Ciencias, centros culturales o bibliotecas, entre otros espacios.

La alcaldesa, María José Catalá, acompañada del concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina, ha visitado uno de estos refugios, en concreto la oficina de la energía de Aiora, en la calle de José María Haro. La alcaldesa ha asegurado que “ya hace meses que empezamos a hacer una previsión y una planificación de refugios climáticos ante la expectativa de un verano duro por las altas temperaturas y hemos pasado de 18 refugios en la ciudad de València a 39 y así llegaremos a todos los distritos de la ciudad de València”.

Dónde están los refugios climáticos en València / Ayto València

Para la alcaldesa, los refugios climáticos son “unos mecanismos de previsión para evitar que las personas sufran golpes de calor y tengan dificultades en el día a día en los momentos de mayor estrés climático”.

Refugios climáticos

Los refugios climáticos son espacios accesibles donde la ciudadanía puede resguardarse de las altas temperaturas durante los episodios de calor intenso. Estos espacios ofrecen sombra, climatización, zonas de descanso y acceso a agua potable y se convierten en puntos de apoyo fundamentales para la salud y el bienestar de la población durante los meses más cálidos del año.

El concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina, ha destacado que “València continúa avanzando en su estrategia de adaptación frente a las cada vez más frecuentes y persistentes olas de calor con acciones concretas para ayudar a la ciudadanía a enfrentar estos episodios. El objetivo es mejorar su confort y también proteger su salud poniendo a su disposición espacios públicos adaptados contra las altas temperaturas”.

Mundina ha subrayado además que “la red de refugios climáticos es un ejemplo de colaboración entre distintos servicios y entidades municipales y de apuesta por una ciudad más resiliente, con recursos descentralizados y accesibles en los diferentes barrios para garantizar que toda la ciudadanía disponga de espacios próximos y seguros contra el calor”.

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