Los vecinos de Campanar, en alerta por una 'racha' de marcado de puertas de pisos para robar

Los vecinos del barrio valenciano de Campanar están alerta porque en los últimos días han detectado que los ladrones se están moviendo por la zona y se ha producido una "racha" de marcado de puertas de pisos que los cacos mantienen bajo vigilancia para, en un descuido de los vecinos, entrar a robar.

Así lo han confirmado fuentes de la asociación de vecinos que ya han puesto sobre aviso a los residentes para que "cierren las puertas de casa con llave porque hay movimiento". Con ese 'movimiento' se refieren a que han aparecido marcadores en los accesos a las viviendas que las señalan como ser susceptibles de asaltar. Estos 'testigos' suelen ser pequeños trozos de plático que se colocan en las puertas para comprobar si se abren y por lo tanto, si hay gente viviendo o si por el contrario, la casa está vacía y pueden entrar.

Las zonas en las que se ha detectado este repunte en anormal de los ladrones son la calle Marqués de San Juan y las adyacentes, la calle Rascanya y en algunos edificios de la zona del Pouet (ahora conocida como Nou Campanar). Llama especialmente la atención que se produzca en estas fincas de relativamente reciente construcción porque un gran número de ellas cuentan con servicio de conserjería. "Pero entran, ¡vaya si entran!", exclaman las fuentes vecinales.

Hace unos días en las redes sociales se compartía un vídeo de lo que parece una mirilla digital en el se capta a dos hombres merodeando por la escalera de un edificio localizado, según las redes, en la plaza Diputado Lluís Lucía a las 02.15 horas de la madrugada del pasado 21 de mayo.

No obstante, los vecinos insisten en que Campanar es un barrio "muy seguro" y que el gravísimo episodio en el que una mujer de 71 años resultó herida de consideración tras sufrir un intento de robo en la calle por parte de dos jóvenes en patinete el pasado mes de febrero, fue un suceso aislado.

No obstante, tras mantener una reunión con representantes de las administraciones locales y nacionales desde hace varios meses la Policía Nacional mantiene a agentes de paisano patrullando por la zona y cuentan además con un policía de barrio por la mañana y otro por la tarde, de la Policía Local de València. "Se nota mucho la labor disuasoria que hacen los agentes, la verdad", explicaban desde la entidad vecinal.

Este tipo de robos, o intentos, suelen producirse en las épocas vacacionales, sobre todo en Pascua y verano, cuando los ladrones estiman que los moradores se hallan fuera de los domicilios. De hecho, este pasado mes de abril se produjo una oleada de robos en viviendas y en los días importantes de la Semana Santa se registraron hasta 40 denuncias por este delito en la ciudad de València. Aunque tampoco es extraño que se produzcan entre semana y en horario laboral cuando todos los habitantes de la casa están atendiendo sus obligaciones diarias.

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Afortunadamente en la ciudad de València el robo con fuerza en domicilios es un delito que sufrió un descenso del 10,7 % durante 2025 con respecto al año anterior, según datos del Balance de Criminalidad del año 2025 elaborado por el Ministerio del Interior. En total, tal como arroja este mismo informe, en València se produjeron 1.584 robos en viviendas en todo el año pasado.