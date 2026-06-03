Protesta
Los vecinos de la Fuensanta piden protección al ayuntamiento y la Generalitat frente a los desahucios de fondos buitre
Nueve desahucios pendientes y el temor a nuevas ejecuciones impulsan la movilización vecinal en el barrio
J. P.
Los vecinos de la Fuensanta se han cansado de los problemas de vivienda que hay en el barrio y especialmente a los sucesivos desahucios que se vienen produciendo en los últimos meses. De hecho, aseguran que en este momento hay nueve pendientes de ejecutar. Por eso piden la protección de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de València frente a los fondos buitre que alimentan este fenómeno y aplique la normativa que obliga a la cesión temporal de viviendas.
Al frente de esta reivindicación están las familias afectadas por los desahucios del barrio de la Fuensanta, PAH Valencia y las organizaciones Psicólogas sin Fronteras, Asociación Vecinal Plaza Murcia, CFPA Vicent Ventura CFPA, Save the Children, Arrels, Parroquia de la Fuensanta, Saö y Novaterra. Sus problemas los harán públicos en una comparecencia este viernes y con su articipación en la manifestación por la vivienda del próximo 6 de junio.
Balance siniestro
"Cada día se están produciendo 11 desahucios en la Comunidad Valenciana, 2.992 en 2025; varios de ellos se han ejecutado en nuestro barrio de la Fuensanta y tenemos amenazas de otros nueve desahucios de manera inminente", explican los denunciantes. "El derecho a la vivienda -continúan- no entiende estrategias políticas de corto alcance, por ello solo la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales conseguirá que se adopten medidas definitivas que acaben con esta situación".
En concreto, los vecinos piden la directa implicación del Ayuntamiento de València y de la Generalitat Valenciana para mediar ante Georgy Capital y los fondos que actúan en la Fuensanta; el cumplimiento del Decreto Ley 3/2023 por parte del Consell para acabar con los desahucios y aplicar la cesión temporal obligatoria de las viviendas; y la puesta en marcha por parte de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València de contratos de alquiler siendo ellos titulares y subrogándose las familias (programa LLOGAD ).
Los vecinos hacen un llamamiento a la participación del barrio en la manifestación convocada para el próximo sábado 6 de junio en València para defender el derecho a la vivienda bajo el lema “Acabem amb el negoci de l’habitatge”, enmarcada en una movilización que se hace en decenas de ciudades en todo el Estado. En este sentido, la columna de la Fuensanta partirá de nuestro barrio a las 17:30 h desde este mismo lugar para ir en dirección a la Plaza San Agustín, desde dónde tendrá lugar la manifestación convocada ese día.
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