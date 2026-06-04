Fiestas
Amics del Corpus piden a los manifestantes liberar la rampa de la plaza de la Virgen para que pasen las Rocas
Los organizadores de la fiesta del Corpus piden a los profesores acampados un poco más de espacio para garantizar el normal desarrollo de los actos
"Si nos dejaran un poco más de hueco y liberaran la rampa de la plaza, podríamos montar el escenario y las Rocas tendrían el acceso libre", explican los Amics del Corpus a Levante-EMV mientras acudían a la plaza de la Virgen para hablar con los profesores acampados. Un diálogo que se produce 'in extremis' porque los actos centrales de la "festa grossa" comienzan este mismo jueves por la tarde y el reloj avanza imparable.
La Asociación de Amics del Corpus son muy consientes de la buena voluntad de los manifestantes "nos lo han dicho y sabemos que ellos quieren colaborar para que la fiesta se celebre con normalidad" pero necesitan un poquito más de espacio junto a la fuente, el justo para instalar el escenario en el que se representará el Misteri de Sant Cristofol i els peregrins (el sábado a las 18.00 horas) y se celebrarán el concierto extraordinario de tabal i dolçaina a cargo del grupo El Cudol (sábado a las 19.00 horas) y el concierto, también extraordinario por el 700 aniversario de la fiesta, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de València (sábado a las 23.00 horas).
También sería necesario que la rampa de acceso que hay en la propia plaza quedara liberada para poder mover las Rocas por la explanada.
Este encuentro, informal, llega tras las reuniones mantenidas durante la jornada de ayer y que tuvieron como respuesta el desplazamiento de las tiendas de campaña. "Solo necesitamos un pasito más", dicen desde Amics del Corpus, para que la fiesta celebre su 700 cumpleaños por todo lo alto.
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