Catalá y Bernabé llegan a la junta de accionistas de la Sociedad Parque Central en pleno enfrentamiento

La Sociedad València Parque Central celebrará este jueves una Junta General Extraordinaria de accionista con el único punto del orden del día de la incorporación de la actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, como miembro del Consejo de Administración. Con anterioridad, la candidatura de Bernabé ya había sido rechazada por los representantes de la Generalitat y del Ayuntamiento de València, Vicente Martínez Mus y María José Catalá respectivamente. El motivo fue no haber tenido información de esta propuesta con la suficiente antelación.

Posteriormente, sin embargo, se han conocido los verdaderos motivos de ese veto. Para el PP es inaceptable que Bernabé se integre en la Sociedad Parque Central siendo la candidata socialista a la alcaldía de València en las próximas elecciones municipales, enfrentándose directamente con la propia Catalá. Entienden los populares que la sociedad sería utilizada como plataforma electoral de la actual delegada del Gobierno. Los socialistas, por su parte, aseguran que en ningún organismo de estas características se ha vetado una propuesta de alguna de las administraciones. Y en esta situación se ha llegado a esta junta general de accionistas, sin haber tenido conversaciones previas ni haber allanado el camino.

El puesto de gerente puede ser clave

Lo que sí han hecho ambos partidos ha sido proponer candidatos para el puesto de director gerente de la entidad, puesto que deja Salvador Martínez Císcar por jubilación. El PP ha propuesto a Julio Gómez-Perretta y el PSPV a Vicente Palomo, candidatos que tampoco son del agrado de sus oponentes. Los socialistas aseguran que Gómez-Perretta se ha manifestado públicamente en contra del gobierno de Pedro Sánchez y el PP critica que Palomo haya sido alto cargo con el gobierno del Botànic.

Esa elección no se hará en esta junta de accionistas, sino en un Consejo de Administración posterior, pero hoy podría ser decisivo en la designación de Pilar Bernabé, puesto que el PP podría plantear la admisión de la actual delegada del Gobierno a cambio de imponer su candidato en la gerencia de la sociedad.

En cualquier caso, la situación es de discrepancia total y de falta de diálogo para tratar de llegar a una solución. Pero es que además, en este tiempo, y sobre todo esta semana, el enfrentamiento entre Pilar Bernabé y María José Catalá ha ido en aumento. Han confrontado por el soterramiento de las vías de Serrería, por la organización de los trenes de cercanías en Fallas y esta misma semana por la improvisada acampada de manifestantes docentes en la plaza de la Virgen. Catalá y Bernabé no se pone de acuerdo sobre las competencias para levantar esta protesta con las celebraciones del Corpus Christi como telón de fondo.

La propuesta de nombrar a Pilar Bernabé como consejera de la Sociedad Parque Central se produce después de que Renfe vendiera sus acciones y abandonara la entidad, cesando como consejera su representante Elena Calzado. En la actualidad, la sociedad gestiona la obra más importante de cuantas se realizan en la ciudad, que es el canal de acceso o soterramiento de las vías del Parc Central, cuyo presupuesto se sitúa en torno a los 500 millones de euros.

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La junta de accionistas de hoy se celebrará de forma telemática y con el único punto en el orden del día del nombramiento de la actual delegada del Gobierno como consejera.