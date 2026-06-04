Catalá y Llorca vuelven a vetar a Pilar Bernabé en la Sociedad Parque Central

El PP ha mantenido el veto a la incorporación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al consejo de Administración de la Sociedad Parque Central. Ha sido esta mañana en la Junta Extraordinaria de Accionista de la citada sociedad, que llevaba como único punto del orden del día la incorporación de Bernabé en sustitución de la representante de Renfe, entidad que ha vendido sus acciones y ha salido de la corporación.

Ante esta situación de bloqueo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a recurrir el veto de la alcaldesa de València, María José Catalá, y de la Generalitat Valenciana. "Es totalmente inaudito -dicen las fuentes- que la Sociedad, por iniciativa del Ayuntamiento de València y de la Generalitat Valenciana, bloquée la elección de una consejera propuesta por una Administración. No había ocurrido nunca hasta ahora ni en esta, ni en otra sociedad de integración. Estamos, por tanto, ante un veto político y una operación del PP para usar de forma partidista las instituciones".

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Para el ministerio, "el PP va a ser responsable, una vez más, de la parálisis de la ciudad y del bloqueo de otro proyecto clave para València", "aunque el Gobierno de España continuará impulsando los proyectos que merece la ciudad". "Actuaciones como la tercera fase del Canal de Acceso, que supone una inversión de 665M€, seguirán adelante pese a lo que ocurra en un despacho", advierten..