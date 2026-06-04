Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaAcampada profesores ValènciaNombramiento OltraEducación concertadaIntento asesinato ValènciaParque Gulliver IIFestival de les Arts 2026
instagramlinkedin

Infraestructuras

Catalá y Llorca vuelven a vetar a Pilar Bernabé en la Sociedad Parque Central

El ministerio de Transportes recurrirá esta decisión de Catalá y Llorca y advierte que seguirá adelante con sus inversiones en València.

Mría José Catalá y Pilar Bernabé en un acto de la patronal.

Mría José Catalá y Pilar Bernabé en un acto de la patronal. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Parrilla

José Parrilla

València

El PP ha mantenido el veto a la incorporación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al consejo de Administración de la Sociedad Parque Central. Ha sido esta mañana en la Junta Extraordinaria de Accionista de la citada sociedad, que llevaba como único punto del orden del día la incorporación de Bernabé en sustitución de la representante de Renfe, entidad que ha vendido sus acciones y ha salido de la corporación.

Ante esta situación de bloqueo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a recurrir el veto de la alcaldesa de València, María José Catalá, y de la Generalitat Valenciana. "Es totalmente inaudito -dicen las fuentes- que la Sociedad, por iniciativa del Ayuntamiento de València y de la Generalitat Valenciana, bloquée la elección de una consejera propuesta por una Administración. No había ocurrido nunca hasta ahora ni en esta, ni en otra sociedad de integración. Estamos, por tanto, ante un veto político y una operación del PP para usar de forma partidista las instituciones".

Noticias relacionadas

Para el ministerio, "el PP va a ser responsable, una vez más, de la parálisis de la ciudad y del bloqueo de otro proyecto clave para València", "aunque el Gobierno de España continuará impulsando los proyectos que merece la ciudad". "Actuaciones como la tercera fase del Canal de Acceso, que supone una inversión de 665M€, seguirán adelante pese a lo que ocurra en un despacho", advierten..

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Fallas 2027 preparan un cambio definitivo: tres días de Ofrenda y cambio en la 'plantà
  2. Estación Central de València: construcción modular en 6 fases sin corte de tráfico ferroviario
  3. El Ayuntamiento de València prepara el derribo del quiosco-bar del Parterre para salvar el ficus monumental
  4. Catalá comunica a la Delegación del Gobierno que la acampada de profesores en la plaza de la Virgen complica el Corpus
  5. La Estación Central de València prevé un parking de 1.300 plazas en tres plantas subterráneas
  6. Derriban una de las grúas del Puerto de València
  7. La Estación Central de València tendrá una gran marquesina y luz natural en todos sus niveles
  8. La Policía Local pide por carta el desalojo de la acampada docente apoyándose en la ordenanza de Parques y Jardines

Catalá y Llorca vuelven a vetar a Pilar Bernabé en la Sociedad Parque Central

Catalá y Llorca vuelven a vetar a Pilar Bernabé en la Sociedad Parque Central

La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de València por la destrucción de la Alquería de Volante

El segundo Gulliver del viejo cauce estará sentado y medirá nueve metros

El segundo Gulliver del viejo cauce estará sentado y medirá nueve metros

Catalá y Bernabé llegan a la junta de accionistas de la Sociedad Parque Central en pleno enfrentamiento

Catalá y Bernabé llegan a la junta de accionistas de la Sociedad Parque Central en pleno enfrentamiento

Entre ruidos, basura y malos olores los vecinos de Benicalap esperan el PAI de Gil Sumbiela

Entre ruidos, basura y malos olores los vecinos de Benicalap esperan el PAI de Gil Sumbiela

Compromís desatasca el nombramiento de Oltra en València: acordará con ella una asamblea para ratificarla

L'Umbracle retrasa su apertura para no coincidir con el festival de Les Arts

L'Umbracle retrasa su apertura para no coincidir con el festival de Les Arts

La Policía Local pide por carta el desalojo de la acampada docente apoyándose en la ordenanza de Parques y Jardines

La Policía Local pide por carta el desalojo de la acampada docente apoyándose en la ordenanza de Parques y Jardines
Tracking Pixel Contents