Catalá reclama actuar ante la colisión de derechos en la plaza de la Virgen y niega haber pedido el desalojo de la acampada

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha pronunciado esta mañana sobre la acampada docente que durante estos últimos días ha tomado parte de la plaza de la Virgen para pedir una interlocución con la Conselleria y que se escuchen sus demandas relativas a la Educación Pública. Esta acampada improvisada, como se ha venido publicando, amenazaba con entorpecer los actos celebratorios del Corpus Christi, pero los docentes han explicado que su voluntad pasa por respetar esta importante tradición de València, y de hecho ya han cambiado las tiendas de sitio.

En su atención a los medios, la primera edil ha insistido en que el ayuntamiento no es competente para actuar en un marco en el que chocan el ejercicio de dos derechos fundamentales al producirse actos que se celebran en un mismo espacio físico, como es la plaza de la Virgen. En esta línea, ha señalado que dos derechos fundamentales pueden estar colisionando, el derecho a la manifestación y el derecho a libertad ideológica, religiosa y de culto, sin que uno prevalezca sobre el otro. Dos derechos recogidos en el ordenamiento constitucional con el mismo nivel de protección.

Asimismo, preguntada por la carta que la Policía Local remitió a la Delegación del Gobierno en cuyo asunto se dice, literalmente: "Solicitud de intervención ante CONCENTRACIÓN con ACAMPADA NO AUTORIZADA en la Plaza de la Virgen", la alcaldesa ha señalado que en ningún momento el ayuntamiento ha trasladado, "en negro sobre blanco", el concepto desalojo. Catalá asegura que su ayuntamiento no requería desalojar a los acampados en la plaza de la Virgen, y que tan solo estaba solicitando a la Delegación de Gobierno que asuma sus competencias y haga compatible los dos derechos fundamentales que amparan a la comunidad educativa y a los organizadores de la programación del Corpus. Sin especificar en qué debe concretarse dicha intervención de la Policía Nacional ante la "acampada no autorizada".

El gobierno municipal considera que, aunque la concentración no fuera ni autorizada ni solicitada, es un prolongación de una manifestación y de una reivindicación que lleva produciéndose durante tres semanas en las que los organizadores y manifestantes han dialogado con la Delegación de Gobierno para acordar los itinerarios y para llevar a cabo acciones de reivindicación. Desde el Ayuntamiento argumentan que no pueden interferir sobre ese derecho. E insisten en que el consistorio solicitó tomar medidas, sin concretar cuáles.

Finalmente, en el ayuntamiento aseguran que la Delegación de Gobierno mediante un oficio reconoce que aunque es la Administración competente para hacer compatible la celebración de los actos programados por el Corpus y el derecho a manifestarse de la comunidad educativa, no piensa hacer nada en este sentido. Y dice que, como coorganizador de la festividad del Corpus, trabajó a lo largo del día de ayer con Amics del Corpus y el Arzobispado para buscar una solución alternativa.

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Sobre la carta de la Policía Local también se ha manifestado esta mañana la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en los siguientes términos: “Ella –por Catalá– verá lo que hace y lo que dice, ella es la que sale a explicar una carta que mandó y la que tiene que justificarse de, a mi modo de ver, algo que nunca debieron pedir en esas circunstancias. Yo soy la delegada de un Gobierno progresista, no la Gobernadora Civil de sus tiempos añorados. La política se ejerce dialogando".