Localizan a un menor de 8 años que se perdió en la Devesa del Saler durante una excursión escolar

Una agente de la Policía Local de València localizó este pasado miércoles a un niño de 8 años que se perdió mientras participaba en una excursión escolar por la Devesa del Saler. El pequeño, que se encontraba junto a sus compañeros del CEIP Lluís Vives de Ontinyent en el parque natural, se despistó por los senderos del pinar y terminó desorientado.

Según ha informado el cuerpo policial a través de un comunicado, la alerta saltó a las 15.00 horas cuando los profesores se percataron de que faltaba el menor y enseguida avisaron al 112. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de València quienes de inmediato activaron el dispositivo de búsqueda del niño.

Uno de los agentes del cuerpo municipal que inició el rastreo fuera de las rutas marcadas, con la intención de abarcar más terreno de búsqueda, "escuchó gritos ahogados". Abriéndose paso entre la maleza, el agente siguió la voz del menor y, minutos después, logró localizarlo desorientado, con arañazos en piernas y manos y asustado. El agente lo calmó y habló con el pequeño " a voces" para que el resto de participantes en la búsqueda pudieran conocer su posición exacta.

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El agente cargó a hombros al pequeño de ocho años y lo evacuó mientras los compañeros abrían paso y marcaban el camino de retorno. Ya en zona segura, se confirmó que solo presentaba lesiones leves. Como agradecimiento, el niño aún muy asustado y con lágrimas en los ojos "intentó dar una moneda a los policías" por haberlo rescatado.