Papi Robles aplaude la ratificación de Mónica Oltra como candidata de Compromís en València

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha mostrado su satisfacción por la ratificación de Mónica Oltra como futura candidata de Compromís a la alcaldía de València. La que en principio estaba en la carrera por liderar esa candidatura ha elogiado el carácter dialogante de la exvicepresidenta del Consell y su firme interés por atender los problemas de la ciudad.

Atendiendo a la carta que remitió el anterior alcalde de Compromís, Joan Ribó, a la directiva de Compromís, la ejecutiva de la coalición valencianista en la ciudad de València ha decidido convocar de manera urgente una asamblea para ratificar a Oltra como candidata en València, un reto que ella misma aceptó recientemente en un acto de partido.

Por el camino se queda, en consecuencia, la actual portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, a la que el propio Ribó aupó al número dos de la lista en las últimas elecciones y a la portavocía del grupo cuando él decidió dejar la corporación. Robles, sin embargo, desde el primer momento se ha mostrado dispuesta a dar un paso al lado para dejar a Mónica Oltra y después de la decisión de este miércoles ha vuelto a hacerlo.

Junto con el grupo de València

"Mónica será la próxima alcaldesa de València y, evidentemente, en la ejecutiva estamos muy contentas de ir dando pasos adelante para formalizar todo lo que hace falta. Damos ya el pistoletazo de salida. Veréis a Mónica haciéndose responsable de los problemas que tiene la ciudad, la veréis dialogando y la veréis haciendo todo lo contrario que algunos candidatos, que se están vanagloriando de ser candidatos, pero hacen muy poco por entender lo que ocurre en esta ciudad", ha comentado.

Robles asegura, en este sentido, que "Compromís es esa fuerza que se preocupa por lo que ocurre en los barrios. Lo que hemos hecho durante estos cuatro años ha sido dar voz a los problemas que tiene la gente con la vivienda, a los problemas de cada calle y de cada barrio. Y, por tanto, estamos muy contentas de seguir dando pasos adelante; es mucha la ilusión de poner ya en marcha toda nuestra maquinaria y, como ya dije, creo que Mónica como candidata y el equipo de Compromís per València, es la combinación perfecta para recuperar la alcaldía de València."

"Todo el mundo está cómodo con Mónica Oltra"

Por su parte, el diputado de Compromís en Les Corts y portavoz de Iniciativa, Carles Esteve, ha asegurado que "todo el mundo -en su coalición- está cómodo con el hecho de que Mónica Oltra sea candidata" a la alcaldía de València, si bien ha admitido que "falta darle forma a la candidatura" y "rematar algunos flecos" antes de hacerlo oficial.

Esteve se ha mostrado satisfecho con el avance de la candidatura de Oltra: "Está pasando lo que todo el mundo en la calle quiere que pase, que tengamos capacidad de transformación, una candidatura amplia, con movimientos sociales y con capacidad de recuperar a una ciudad que se está echando a perder, que ha pasado de ser verde a gris, tomada por los coches, donde cada vez es más complicado vivir".

"Evidentemente, Compromís está dispuesto a seguir adelante aunque haya procedimientos abiertos -en referencia al procesamiento de Oltra por supuestamente encubrir abusos sexuales cometidos por su exmarido-. Vamos a tener a la mejor candidata en la mejor lista posible y en un momento complejo. Con posibilidad de ganar la tercera ciudad de España y la capital de nuestra casa", ha añadido.

"Si alguien cree que había dudas que salga a la calle y pregunte, todo el mundo la para (a Oltra), todo el mundo la quiere de alcaldesa. Creemos que está injustamente sentada en el banquillo, la sociedad lo sabe y aún así reclama que sea candidata", según Esteve.

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A su juicio, Oltra está siendo víctima de 'lawfare' y de "maltrato jurídico y mediático, porque ha defendido que podía haber otras políticas que ayudasen a la gente, que no se haga negocio con la sanidad..., y mientras tengamos el apoyo de la ciudadanía no hay vergüenza ninguna".