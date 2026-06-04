València avanza en el proyecto de un segundo Gulliver, que estará sentado y medirá 9 metros

La comisión técnica de Patrimonio del Ayuntamiento de València ha solicitado un dictamen previo de afecciones y de criterios patrimoniales en relación a la elaboración del Proyecto de Parque Gulliver II, el nuevo recurso lúdico de la ciudad que se implantará en el tramo IV-V del jardín del Turia, entre el Pont de les Arts y el Pont de les Glories Valencianes. Dicho informe se solicita por la proximidad y relación visual de la actuación con diversos elementos de elevada sensibilidad patrimonial y paisajística, como el Conjunto Histórico de València, el Jardín Botánico de la Universitat de Valencia, el Puente de San José y el antiguo cauce.

Más allá de la cuestión patrimonial, el trámite interesa porque se acompaña de un informe de integración paisajística al que ha tenido acceso Levante-EMV y que resuelve visualmente “compatible” el proyecto de implantación del parque Gulliver II, asegurando una correcta integración con el paisaje urbano de la zona. El citado documento revela algunos aspectos preliminares del futuro parque infantil financiado y ejecutado por la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), fruto de un convenio urbanístico con el IVO que permitirá su ampliación en terrenos aledaños.

Según se explica en el informe, la actuación está concebida como una nueva secuencia temática vinculada al actual parque Gulliver existente en el antiguo cauce del río Turia, integrándose dentro de una estrategia global orientada a generar un itinerario lúdico y paisajístico asociado a diferentes episodios narrativos de los viajes de Gulliver a lo largo del principal corredor verde de la ciudad de València.

La intervención se realizará dentro de los jardines del Turia en el entorno de la estación de autobuses y los barrios de Tendetes y el Botànic. De este modo se pretende conectar mediante la nueva infraestructura lúdica, que también es arquitectónica, los mencionados barrios con Campanar o el entorno de Marxalenes.

Gulliver II nace como una reinterpretación contemporánea del universo de “Los viajes de Gulliver”, obra escrita por Jonathan Swift en 1726, y plantea una nueva lectura del imaginario del parque original de València. Frente al Gulliver histórico, representado tumbado e inmovilizado, esta nueva propuesta plantea a Gulliver sentado, liberado y erguido, convertido nuevamente en arquitectura de juego.

La figura principal del parque toma como referencia la iconografía clásica de “Los viajes de Gulliver”, y especialmente las ilustraciones tradicionales de Gulliver en Lilliput, donde el personaje aparece como una figura monumental integrada en la ciudad, en diálogo con murallas, puertas y torres. Tomando esta referencia, la propuesta concibe a Gulliver como una gran escultura pasante y jugable, de carácter monumental, que actúa simultáneamente como elemento escultórico, infraestructura lúdica e hito paisajístico. Su figura principal, de entorno a nueve metros de altura, configura un nuevo perfil reconocible en el Jardín del Turia y permite una experiencia de juego vertical, inmersiva y tridimensional, en la que el visitante recorre, escala y explora el cuerpo del gigante como si formara parte de la ciudad de Lilliput.

La localización del futuro Gulliver II / Levante-EMV

De este modo, el nuevo parque infantil de València se ordenará en torno a una figura central de gran escala –un nuevo Gulliver sentado, de unos nueve metros–, una escultura recorrible tanto exterior como interiormente, con túneles, trepas, redes, pasos elevados, rampas, toboganes y recorridos interiores. Y en torno a esta pieza principal se dispondrán otras áreas de juego de menor escala, concebidas como elementos asociados al imaginario de Gulliver y a su universo narrativo, incorporando juegos inspirados en libros, torres y arquitecturas fantásticas vinculadas al relato, de manera que todo el parque se entienda como un sistema unitario de juego temático y narrativo.

La implantación del parque se ha planteado desde criterios de integración paisajística en el jardín del Turia, con una alteración mínima de la topografía existente y un respeto por la estructura consolidada del entorno. Los materiales y acabados previstos han de presentar características compatibles con el entorno ajardinado y naturalizado del Jardín del Turia, evitando superficies excesivamente reflectantes, acabados agresivos o elementos discordantes respecto al paisaje existente. En este sentido, la materialidad a utilizar es principalmente maderas tonalidad Iroko, Rauli o Tali, acero galvanizado con pintura epoxi y fibra de vidrio.

En cuanto a los tonos, se proponen preferentemente tonos verdes, grises y color tierra, evitando los tonos arena. La utilización de cualquier tipo de color estridente, muy saturado, de especto brillante o reflectante quedarán prohibidos en el nuevo Gulliver del viejo cauce.

Preservación del arbolado

Finalmente, la propuesta aboga por preservar la práctica totalidad del arbolado y de las áreas ajardinadas actualmente existentes en la parcela, evitando talas, trasplantes o afecciones directas sobre la estructura vegetal consolidada del ámbito. "La conservación de esta masa vegetal constituye uno de los principales elementos de integración paisajística de la actuación, contribuyendo a filtrar y suavizar la percepción visual del conjunto desde el entorno próximo y lejano", explica el informe.

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Con todo, cabe señalar que la Fundacion IVO de la Comunitat Valenciana no ha presentado aún al ayuntamiento el proyecto del parque infantil Gulliver II. De momento se ha formulado el estudio de integración paisajística que se ha enviado a la Comision de Patrimonio para que se pronuncie. En función de este pronunciamiento, se presentará el proyecto contemplando las consideraciones de la comision.