La lluvia y la polémica docente complican el arranque del 700 aniversario del Corpus de València

El 700 aniversario del Corpus Christi de València ha echado a andar no sin dificultades. A la polémica generada por la compatibilidad de la acampada de docentes con las celebraciones de la "Festa Grossa", se ha unido este viernes la lluvia, que ha dificultado y retrasado algunos de los actos más importantes programados para el día, algunos de ellos montados específicamente para la celebración de los siete siglos de vida.

Ya por la mañana, las "Rocas" y el "Bestiario" no han podido salir de su casa de Blanquerías a la hora prevista, las 10 de la mañana, debido a las precipitaciones. Teniendo en cuenta que se trata de carros centenarios y que su estado es bastante precario (sólo salen tres de las once que se conservan), trasladarlas a las Alameditas de Serranos lloviendo era una temeridad, de manera que la operación se ha retrasado hasta media tarde, para su colocación definitiva en la Plaza de la Virgen prevista a las ocho de la tarde.

También se ha visto alterada la entrada de bandas prevista este año con motivo del aniversario. Han participado en el evento 10 agrupaciones musicales: Agrupación Musical San José de Pignatelli, l’Agrupació Musical Santa Cecília del Grau, la Sociedad Ateneo Musical del Puerto, el Centro Instructivo Musical Banda de Torrefiel, el Centre Instructiu Musical de Benimaclet, el Centro Instructivo Musical de Les Tendetes, la Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola de Benimàmet, la Societat Musical del Barri de Malilla, la Sociedad Musical de Poblats Marítimos y la Sociedad Musical Unión de Pescadores. Y estaba previsto que se hiciera un pasacalles a las 12 de la mañana desde la Plaza de la Reina hasta la plaza del Ayuntamiento para realizar allí un concierto conjunto. Pero la lluvia obligó a hacerlo dentro del ayuntamiento, con los 300 músicos tocando al unísono, según han explicado fuentes municipales.

Entrada de bandas a su llegada a la Plaza del Ayuntamiento de València. / Levante-EMV

Esa intervención musical fue el colofón al acto de entrega del "pomell" por parte de Amics del Corpus a la alcaldesa de València, María José Catalá, que el jueves ya asistió al pregón pronunciado por el arzobispo Enrique Benavent y fue confirmada como "Corpusina de honor".

Monumentos florales

En la mañana de ayer también se montaron los siete monumentos florales que simbolizan este año los siete siglos de historia de la celebración del Corpus en València. Se trata de una serie de composiciones que han sido diseñadas por el Gremio de Floristas de la Comunitat Valenciana, bajo la coordinación de Juan Lluesma; y están ubicadas en la plaza de Manises, la plaza del Tossal, el entorno de la Lonja, la esquina de la avenida de María Cristina con la calle San Vicente, frente a la iglesia de San Martín, en calle del Mar y frente al Palacio Arzobispal.

Cada uno de estos espacios contará además con la presencia de cada uno de los siete coros que actuarán durante el paso de la Custodia, uno de los momentos más significativos y esperados de la celebración. Participarán la Sociedad Coral de San Antonio de Benagéber, el Orfeón Manuel Palau, el Coro Aaacema, la Coral Divisi, la Coral Polifónica Valentina, la Coral de la Agrupación musical Santa Cecilia del Grao y el Grupo Coral Quorum. La iniciativa cuenta además con la colaboración de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.

Uno de los monumentos florales montados este año para el Corpus de València. / Levante-EMV

Estos siete monumentos se suman al tradicional monumento floral dedicado al Corpus que cada año se instala en la plaza de la Reina. La obra, que representa el Santo Cáliz, está diseñada en bareta por el artista Juanjo García, y cada año es completada con ornamentación floral por alumnado y profesorado de la Escuela Municipal de Jardinería, dependiente de la Concejalía de Parques y Jardines.

Instalación de la Plaza de la Reina, que se monta cada año. / Levante-EMV

A todo esto hay que añadir el engalanamiento de las calles y los trabajos incipientes para conseguir la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. La Concejalía de Fiestas y Tradiciones ya ha iniciado la tramitación para que el Corpus Christi de València obtenga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, dando continuidad al reconocimiento autonómico concedido en 2019. Y ahora trabaja junto a las administraciones y entidades competentes para impulsar las iniciativas necesarias que permitan avanzar hacia el reconocimiento del Corpus Christi por la Unesco.

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Ambos procedimientos forman parte de una misma estrategia orientada a reforzar la protección, difusión y proyección de una celebración que constituye uno de los principales referentes históricos y patrimoniales de la ciudad. “Defender el Corpus no consiste únicamente en organizar una fiesta. Significa proteger un legado que ha llegado hasta este momento después de siete siglos de historia y asumir la responsabilidad de transmitirlo en las mejores condiciones posibles”, ha declarado Mónica Gil, delegada de Fiestas.