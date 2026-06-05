Amics del Corpus asegura que con la acampada en las condiciones actuales no puede celebrarse la fiesta

Los días previos a la fiesta del Corpus están siendo complicados en València, justo cuando se celebra el 700 aniversario de la fiesta. La acampada de los docentes en la Plaza de la Virgen complica la mayoría de los actos previstos este fin de semana y la lluvia de este viernes está complicando la salida de las Rocas y el montaje de los monumentos florales en siete puntos del centro de la ciudad.

A pesar de las conversaciones mantenidas estos días entre los manifestantes y Amics del Corpus, entidad encargada de la organización de la fiesta junto con el Arzobispado y el Ayuntamiento de València, el presidente de esta entidad, Francisco Esteve, ha asegurado esta mañana, durante la entrega del "pomell" a la alcaldesa de València, María José Catalá, que con la disposición actual de la acampada no es posible celebrar la fiesta en condiciones normales. Aunque los manifestantes han mostrado buena voluntad y han concentrado las tiendas de campaña en un lateral de la plaza, Esteve recuerda que se trata de unas celebraciones a las que se suman cada año entre 50.000 y 60.000 personas y que incluyen actos como la representación de los "Misterios" que se celebran en la misma plaza.

El presidente de Amics del Corpus confía, por tanto, en las negociaciones previstas para esta tarde entre los sindicatos docentes y la Conselleria de Educación. Porque "si la disposición de la acampada es la que yo he visto esta mañana, no es posible hacer la fiesta", ha insistido Esteve.

Salida de las Rocas

La lluvia, además, está complicando mucho los preparativos de la fiesta y los actos de hoy. De entrada, las Rocas, apenas tres de las 11 que hay, no han podido salir esta mañana de su museo en la calle Blanquerías a causa del agua, que podría dañar estos carruajes históricos. Los organizadores confían en poder sacarlas esta tarde para cumplir con el reto de llevarlas a la Plaza de la Virgen, donde están los acampados, a las 20 horas.

Amics del Corpus ya pidió a los manifestantes que dejaran libre la rampa por la que suben los carruajes para quedarse "aparcados" delante de la fachada de la Basílica.

Finalmente, la Concejalía de Fiestas, ha comunicado que se estaban montando los siete monumentos florales que conmemoran los 7 siglos de historia de la fiesta, siempre con la lluvia presente durante los trabajos.

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Por cierto, la concejala socialista Nuria Llopis ha denunciado la falta de sensibilidad del gobierno de María José Catalá durante la tradicional entrega del pomell del Corpus Christi después de que "se obligase a los músicos que acompañaban el acto a tocar bajo la lluvia pese a las quejas expresadas ante el riesgo que estas condiciones suponen para sus instrumentos".