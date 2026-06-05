Los bomberos excarcelan a los ocupantes de un vehículo volcado en la Gran Vía Marqués del Turia

Un siniestro vial producido por el alcance de dos coches que circulaban a la altura del cruce de la Gran Vía Marqués del Turia con la calle Félix Pizcueta de València, en pleno centro de la ciudad, ha dejado uno de los vehículos volcado y ha causado heridas leves a cuatro personas.

Fuentes de la Policía Local han explicado que el siniestro, registrado poco después de las ocho de la mañana, se ha producido tras chocar uno de los coches con otro por detrás, y el que ha golpeado al otro es el que ha quedado volcado sobre la calzada tras impactar con el bordillo.

El suceso ha obligado a intervenir a los bomberos de València, que han desplazado a dos unidades de excarcelación, así como a varias patrullas de la Policía Local, y ha causado retenciones en las grandes vías al ser justo en hora punta.

Sobre las nueve de la mañana ambos vehículos, tanto el volcado como el otro implicado, han sido ya retirados y se ha normalizado la circulación.

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En cada uno de los vehículos viajaban dos personas, según las mismas fuentes, que han añadido que solo presentaban heridas leves.