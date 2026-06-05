El Corpus celebra su 700 aniversario con un tapiz de 180 kilos de flores, calles engalanadas e interpretaciones musicales

El Corpus Christi celebra este año su 700 aniversario. Una efeméride digna de alabar por la propia longevidad en sí misma, por ser una de las fiestas más antiguas de València y por gozar de una excelente salud como demuestra la gran cantidad de público que cada año acude fiel a sus actos sobre todo a la Cabalgata del Convite, durante la que se interpretan las vistosas danzas y la Moma se muestra en todo su esplendor, la salida de las Rocas y la solemne procesión.

Que valencianos y turistas asistirán entregados a las celebraciones que tendrán lugar este fin de semana en el centro de la ciudad es algo que está fuera de toda duda, sobre lo que no hay tanta certeza es si los actos programados se verán modificados por la acampada de los manifestantes del sector de la Educación en la plaza de la Virgen. La voluntad de los profesores por compartir espacio quedó clara en la mañana de este miércoles cuando las tiendas de campaña amanecían retiradas hacia un extremo para facilitar la celebración del Corpus.

Sin embargo, continúan los interrogantes acerca de si habrá algún cambio en el traslado de las Rocas a la plaza de la Virgen, en los recorridos de las procesiones y la Cabalgata del Convite o en localización del escenario que debería situarse en esta misma plaza donde se celebrará la representación del Misteri de Sant Cristófol (el sábado, 6 de junio, a las 18.00 horas) y los conciertos extraordinarios de tabal i dolçaina del grupo El Cudol (19.00 horas) y de la Banda Sinfónica Municipal de València (23.00 horas), porque sería necesario que la acampada se retirara un poco más hacia la plaza de l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats para despejar la rampa de la plaza, que permitiría el paso de los carros de las Rocas, y dejar más hueco para instalar el escenario.

Actos extraordinarios

Mientras se dilucida la distribución espacial, lo cierto es que el Corpus Christi sigue haciendo marcha. De hecho, este mismo jueves las calles se habían engalanado y ya estaba expuesto el tradicional tapiz de flores que este año presenta un diseño especial por el 700 aniversario de la fiesta.

Para elaborar la composición, obra de Decourba, se han utilizado 180 kilos de flores y recrea algunos de los símbolos más representativos de esta celebración. En el fondo aparecen las Torres de Serrans y el Micalet. En primer plano, dos ángeles sostienen un gran cáliz del que emerge una forma sagrada sobre un cielo de diferentes tonalidades. En las esquinas del tapiz figuran la Moma y un Cirialot, dos de los personajes más característicos y reconocibles de la fiesta, mientras que la parte superior está presidida por el escudo de la ciudad y una leyenda conmemorativa de los 700 años del Corpus Christi en València.

Una composición floral especial para conmemorar el 700 aniversario del Corpus. / Levante-EMV

Las flores también serán las protagonistas de los siete monumentos elaborados por el Gremio de Floristas que, con motivo de la efeméride, se instalarán por diferentes puntos de Ciutat Vella: en la plaza de Manises, la plaza del Tossal, frente a la Lonja, en la esquina de la avenida María Cristina con San Vicente, frente a la iglesia de San Martín (calle San Vicente), calle del Mar y frente al Palacio Arzobispal.

Otro de los actos especiales programados para la conmemoración de los siete siglos de historia es la gran entrada de diez bandas de música (viernes, 5 de junio, a las 12.30 horas) que pondrá el broche final al tradicional acto de entrega de pomells que organiza la Associació Amics del Corpus y nace con la intención de quedarse para las siguientes citas del calendario del Corpus.

Solo desfilarán tres de las 11 Rocas

Si hay un elemento emblemático en la fiesta del Corpus, con permiso de la Moma, son las Rocas. Estos carros triunfales de madera construidos entre los siglos XVI y XXI saldrán este viernes por la mañana desde su 'casa' en el Museo del Corpus hasta las Alameditas de Serranos, desde donde partirán de nuevo para ir a la plaza de la Virgen (viernes 5 de junio a las 20.00 horas) donde quedarán expuestas hasta el domingo, siempre que la acampada educativa lo permita.

Calles engalanadas para la celebración del Corpus / Levante-EMV

Este año, como el pasado, únicamente saldrán tres Rocas de las once que hay en total porque el resto están pendientes de ser restauradas. Las dedicadas a la Virgen de los Desamparados, la del Patriarca y la del Santo Cáliz, serán las que desfilarán el domingo a las 16.30 horas por la calle de los Caballeros, la plaza del Tossal, la plaza del Mercat, avenida María Cristina, calle San Vicente, plaza de la Reina, calle del Mar, calle Avellanas y subirán hacia el Palacio Arzobispal.

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A este respecto la asociación Amics del Corpus han confirmado que la gestión administrativa para la rehabilitación de estas piezas está en marcha y que el proceso, que es más farragoso porque las Rocas son de propiedad municipal, pero que al ser Bien de Interés Cultural es la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades la encargada de su protección. "Pero como hay buena sintonía entre ambas administraciones, estamos seguros de que los trámites seguirán su curso sin problema", aseguran.