La falta de suministro eléctrico para el riego retrasa el nuevo Jardín de Trini Simó

La Junta de Gobierno Local acordará hoy conceder al Grupo Bertolín, adjudicataria del contrato para la ejecución de las obras de ajardinamiento del solar de Jesuitas, denominado Jardín de Trini Simó, una segunda ampliación del plazo de ejecución de los trabajos de cuatro meses sobre el plazo de ejecución inicial ampliado, pasando a ser la nueva fecha de finalización del contrato el 30 de octubre de 2026.

El primer acuerdo en JGL relacionado con este nuevo jardín localizado en el barrio del Botánico se alcanzó el 14 de marzo de 2025, con motivo de la adjudicación del contrato de obras, en el marco de la Estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea–. La adjudicación se la quedó Bertolín por 3,5 millones, IVA incluido. El contrato se formalizó el 31 de marzo de 2025 y contemplaba un plazo de duración de 304 días.

Más tarde, aprobado el plan de seguridad y salud de las citadas obras, el acta de comprobación del replanteo se firmó el 13 de mayo de 2025 iniciándose la ejecución de los trabajos, cuya conclusión estaba prevista para el 13 de marzo de 2026. Entretanto, la junta de gobierno acordó el 27 de febrero de 2026 conceder a la mercantil adjudicataria una primera ampliación del plazo de ejecución, de cincuenta y nueve días naturales sobre el plazo de ejecución inicial, pasando a ser la nueva fecha de finalización del contrato el 30 de junio de 2026.

Unos meses después, el 14 de mayo de 2026, la mercantil Bardissa, del despacho del arquitecto Carmel Gradolí, ganadora del contrato para la dirección facultativa, presentó a través del Grupo Bertolín una nueva solicitud de ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras en cuatro meses, junto al informe favorable de la dirección facultativa.

El muro de adobe nuevo del Jardín de Trini Simó / Levante-EMV

Como motivos para solicitar la ampliación, Bertolín explica que sigue pendiente la alimentación eléctrica, que depende de la compañía suministradora. “Este tema ha impedido que se empezara ningún trabajo en el entorno de la Gran Vía Fernando El Católico ni en el entorno de la esquina del edificio de mantenimiento, donde se ubican los futuros contadores. El no disponer de alimentación eléctrica, no permite tener luz, por lo que no puede funcionar el riego y por consiguiente no se pueden realizar las plantaciones”, se explica en el informe de ampliación de plazo. Además, la empresa sigue estudiando con el servicio de alumbrado del ayuntamiento el tipo y disposición definitivos de los puntos de luz.

Por último, el día 27 de mayo de 2026, el servicio de Parques y Jardines emitió informe favorable a la segunda ampliación del plazo de ejecución de las obras, en el cual se constataba que las circunstancias acontecidas que motivan la solicitud de ampliación de plazo no son imputables al contratista, ni suponen un incremento del presupuesto aprobado.

8.000 metros de jardín hortofrutícola

Así, todavía habrá que esperar unos meses para ver terminado el acondicionamiento de los más de 8.000 metros cuadrados de solar de los Jesuitas, que se adecuará como jardín hortofrutícola inspirado en la huerta de València, con un contenido científico relacionado con el Jardín Botánico y definido por la Universidad de València.

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Contenida entre muros se dispondrá vegetación propia de los cultivos de la huerta, es decir, árboles y plantas que envuelven las alquerías, y vegetación que forma las barreras que acompañan los caminos. El conjunto, tal como explicaron sus promotores en la presentación del proyecto, "facilitará la accesibilidad, fomentará la biodiversidad, complementará los huertos didácticos del Jardín Botánico y dispondrá de espacios para el descanso y la reunión". El nuevo jardín estará conectado con el Jardín de las Hespèrides mediante una tapia construida con técnicas tradicionales.