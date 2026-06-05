Inversión municipal para taponar las filtraciones del Velódromo Lluís Puig

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el proyecto básico y de ejecución de las obras de reparación de filtraciones en el Palau Velódromo Lluís Puig, una intervención que cuenta con un presupuesto base de licitación de 747.018 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

Según este acuerdo, adoptado a propuesta del Servicio de Deportes, “el objetivo de esta intervención es mejorar la estanqueidad del recinto y garantizar la conservación de esta instalación deportiva cubierta de la ciudad”. Concretamente, la actuación permitirá resolver las filtraciones detectadas en diferentes puntos de las cubiertas del edificio, tanto en la cubierta inclinada como en el lucernario translúcido y en las terrazas planas perimetrales.

El Palau Velódromo Lluís Puig, situado en Benimàmet, junto a Feria València, es una instalación deportiva municipal gestionada por la Fundación Deportiva Municipal que fue inaugurada en 1992 con motivo del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista. El recinto cuenta con velódromo, pista de atletismo cubierta, zonas de entrenamiento y otros espacios deportivos, con capacidad para alrededor de 6.000 espectadores.

El proyecto aprobado, firmado por Eduardo Lluís García Sánchez, contempla una intervención específica sobre las cubiertas, sin alterar el uso general del complejo deportivo. Según la memoria técnica, las filtraciones actuales se localizan principalmente en zonas de cubierta de chapa, cubierta translúcida, fachada vertical translúcida y cubiertas planas perimetrales, donde se han detectado deterioros, remates dañados y puntos singulares que requieren reparación.

Entre los trabajos previstos se incluye la conversión de la cubierta con aislamiento e impermeabilización y la sustitución de elementos de policarbonato en la cubierta y fachada translúcidas. También se contempla la impermeabilización de cubiertas planas, la renovación de remates y encuentros singulares y actuaciones complementarias para reforzar la protección frente a la humedad.

Noticias relacionadas

La inversión pretende prolongar la vida útil del edificio, evitar nuevas entradas de agua y preservar las condiciones de uso de un espacio clave para la práctica deportiva y la celebración de eventos en la ciudad.