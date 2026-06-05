Luz verde al Edificio Astilleros con 51 VPP para facilitar el realojo de los vecinos de Bloques Portuarios

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el proyecto de ejecución del futuro Edificio Astilleros, en el barrio del Cabanyal-Canyamelar, que incluye la construcción de 51 viviendas públicas, un aparcamiento subterráneo de 53 plazas y una nueva zona verde de más de 1.100 m². Tal como ha anunciado el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, el proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 14,7 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 20 meses.

La obra será ejecutada por la sociedad municipal Plan Cabanyal-Canyamelar (PCC), en el marco del Plan + Vivienda que impulsa el gobierno local, y se levantará sobre la parcela municipal de 2.779,10 m² sita en la calle Astilleros, con fachadas recayentes a las calles de Vicent Guillot “Tio Bola” y de Eugenia Viñes.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha subrayado que la aprobación del proyecto supone “un paso adelante en el Programa + Vivienda del Ayuntamiento de València”, y ha explicado que el nuevo edificio, “junto con otras piezas habitacionales del ámbito del Cabanyal, servirán para la utilización para los realojos previstos en los edificios conocidos como bloques portuarios”. Giner, se ha felicitado por el impulso a este proyecto habitacional, y ha asegurado que “las políticas de vivienda son una prioridad absoluta en la acción del gobierno del Ayuntamiento de València”.

El acuerdo autoriza el Proyecto de ejecución para un edificio de 51 viviendas, aparcamiento subterráneo y plaza en el barrio del Cabanyal-Canyamelar, redactado por la UTE Ceroarquitectura–Voluar Arquitectura. La aprobación llega tras los informes favorables del Servicio de Proyectos Urbanos, el Servicio de Licencias Urbanísticas, el Servicio de Vivienda y la Oficina Municipal de Supervisión de Proyectos. Tras la aprobación, el Servicio de Vivienda encargará la ejecución material de las obras a la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, que sacará la obra a licitación próximamente.

Zona verde central, viviendas adaptadas y espacio peatonal

Tal como se recoge en el proyecto de ejecución de la obra, las 51 viviendas previstas se distribuyen en 45 viviendas de dos dormitorios (72 m² útiles) y 6 viviendas de un dormitorio (55 m² útiles), de las cuales tres estarán adaptadas. El edificio incluirá además 51 trasteros, 51 plazas para bicicletas y 53 plazas de aparcamiento, de las cuales tres estarán reservadas a personas con movilidad reducida, una de ellas con punto de recarga eléctrica, además de otra plaza adicional con recarga eléctrica.

Entre los dos bloques se ejecutará un jardín público de 1.114,52 m², del que el 30 % se reservará a arbolado de gran porte. Se trata de un suelo natural, no pavimentado, pensado para favorecer la infiltración de agua de lluvia y reducir el estrés hídrico de los acuíferos del entorno.

La nueva plaza incluirá 38 metros lineales de bancos corridos de obra con respaldo y reposabrazos, una zona de juegos infantiles inclusiva integrada en el área estancial y una fuente de agua potable. La nueva calle peatonal contará con dos bancos prefabricados e iluminación coordinada con el diseño de las calles colindantes.

El Plan + Vivienda

Tal como ha recordado Juan Giner, la construcción del nuevo edificio de Astilleros “se enmarca en el Plan + Vivienda impulsado por la alcaldesa María José Catalá para incorporar a lo largo de la legislatura un millar de viviendas protegidas frente a las 14 del mandato anterior, con una inversión asociada hasta el momento que ya supera los 60 millones de euros”.

"El Cabanyal vuelve a ser un barrio donde el Ayuntamiento construye vivienda pública con planes concretos, plazos definidos y presupuesto real. Este edificio se suma a las actuaciones que estamos desarrollando en toda Valencia para garantizar el derecho a la vivienda y consolidar el barrio", ha subrayado el edil.

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El nuevo edificio es la pieza central del plan de realojos asociado a la solución de los Bloques Portuarios, cuya gestión corresponde a Plan Cabanyal-Canyamelar. Los residentes propietarios afectados que deseen acceder a las viviendas del Edificio Astilleros podrán hacerlo mediante tres modalidades: compra, alquiler asequible con opción de compra y alquiler asequible; y el precio será el máximo fijado para vivienda de protección pública y con rentas calculadas, en los casos de alquiler, sobre un máximo del 30 % de los ingresos de la unidad de convivencia.