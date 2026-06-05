Es oficial: Adif adjudica la Estación Central de València a la ingeniería vasca Sener Group

La ingeniería vasca Sener Group ha resultado oficialmente adjudicataria del concurso público convocado por Adif para la redacción de los estudios previos, proyectos básicos y de construcción de la nueva Estación Central de València. Con una oferta económica para la fase uno de 6.1 millones y una baja del 24,3 % para la fase dos, la firma que diseñó la terminal de César Portela se impone de este modo a las otras doce UTE que habían concurrido en el concurso. Tal como ha venido contando Levante-EMV desde mediados de marzo, Sener se posicionó enseguida como la gran favorita tras liderar la valoración técnica con 45,10 puntos. La empresa ganadora tendrá cuatro años y 30 millones de presupuesto para diseñar la futura terminal, que conectará Alta Velocidad, Cercanías y varias líneas de metro

En la memoria técnica, publicada en su página web, la ingeniería detalla profusamente su nuevo diseño para el futuro nodo de comunicaciones, que en forma y materialidad rendirá homenaje a las vecinas Estación del Norte y la Plaza de Toros. Para aterrizar el proyecto a la idiosincrasia local, aunque Sener tiene experiencia de campo –fue el autor del Estudio Informativo de Integración de la Alta Velocidad en la ciudad de València–, la firma se ha acompañado de ERRE Arquitectura, estudio que diseñó el Roig Arena.

En un plano arquitectónico, el edificio propuesto destaca por un elemento singular: una cubierta compuesta por cuatro contra bóvedas unidas entre sí por lucernarios que permiten llenar los espacios interiores de luz natural. Bajo la gran cubierta, el nuevo edificio se articulará en cuatro niveles, los cuales además de contener las instalaciones necesarias para los servicios de alta velocidad, cercanías y media distancia, incluirá las conexiones y accesos necesarios a otros medios de transporte.

En líneas generales, la propuesta emplea un sistema de construcción altamente modular destinado a maximizar los beneficios de la prefabricación fuera de obra, reduciendo el desperdicio de materiales y permitiendo una planificación eficiente. Esta construcción modular, que se inspira en la cerámica, permitirá posibles futuras ampliaciones y facilitará la reposición y el mantenimiento de los elementos que los componen de una manera ágil y económica, según se recoge en la memoria técnica.

En cuanto a su organización, la estación se organizará en cuatro niveles. Uno en planta calle, que incluye accesos directos al transporte urbano y metropolitano (Metro, Tranvía y Cercanías) y una plaza entre la Estación del Nord y la nueva Estación Central; un nivel Mezanine (entresuelo) donde se recoge el vestíbulo principal de la estación y el espacio intermodal para conectar de manera directa con las estaciones de metro y tranvía, Taxis y Kiss & Train; un nivel -1 con los andenes de Alta Velocidad (3 andenes centrales y 6 vías); y un nivel -2 con 3 andenes de ancho convencional y 6 vías.

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Sobre su construcción, el grupo Sener considera fundamental plantear un programa por fases que permita minimizar las afecciones al servicio ferroviario durante las obras de la futura Estación Central de Valencia y de sus vías de conexión con las del Canal de Acceso. El Plan de Obras propuesto permitiría mantener en todo momento el servicio ferroviario durante la construcción y sin necesidad de recurrir a una estación provisional.