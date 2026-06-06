Conceden licencia para tres nuevas fincas en Torrefiel, El Cabanyal y Massarrojos con 112 viviendas

La Concejalía de Urbanismo y Vivienda ha concedido licencias para la construcción de tres edificios residenciales de nueva planta en los barrios de El Cabanyal-El Canyamelar y Torrefiel y en la pedanía de Massarrojos. En total, sumarán 112 nuevas viviendas al parque residencial de la ciudad. En concreto, se trata de tres promociones de uso residencial plurifamiliar ubicadas en las calles Eugenia Viñes, Conde de Lumiares y Mas del Cansalader, esta última en Massarrojos. Los proyectos contemplan un total de 12, 56 y 44 viviendas de renta libre, respectivamente.

A estas tres resoluciones, firmadas por el concejal delegado de Licencias Urbanísticas, Juan Giner, se suman una cuarta dictada recientemente para la construcción de un edificio de 82 viviendas en la calle San Vicente Mártir de València, lo que eleva a 194 el total de nuevas viviendas autorizadas en el municipio en los últimos días.

Los proyectos

El edificio residencial plurifamiliar previsto en Torrefiel consta de 56 viviendas distribuidas en ocho plantas sobre rasante —planta baja, plantas primera a séptima y planta ático— con dos sótanos que ocupan la totalidad de la parcela. El conjunto incluye 26 plazas de aparcamiento para turismos, 56 plazas para bicicletas y once trasteros. Dispone de aerotermia e instalación fotovoltaica.

Por lo que se refiere a la promoción prevista en Massarrojos, se trata de un residencial de 44 viviendas distribuidas en dos bloques de cuatro plantas sobre sótano y zonas comunes. El sótano contará con 49 plazas de aparcamiento para turismos y 44 trasteros. También en este caso incorporan aerotermia e instalación fotovoltaica para autoconsumo.

En cuanto al residencial proyectado en El Cabanyal, se construirá entre medianeras y contará con planta baja más tres alturas, con tres viviendas por planta y una última planta de cámara vinculada a una vivienda de la cuarta planta. El conjunto dispondrá de doce viviendas de renta libre, seis plazas de aparcamiento semisótano y dieciséis plazas para bicicletas.

La vivienda como “prioridad”

“La concesión de estas licencias se enmarca en la política desplegada por el equipo de gobierno de la alcaldesa María José Catalá desde el inicio de la legislatura para aumentar la oferta de vivienda en Valencia”, ha explicado el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, quien ha recordado que “el Ayuntamiento actúa simultáneamente en varios frentes para dar respuesta a la creciente demanda residencial de la ciudad en todos nuestros barrios”.

El edil ha explicado que “el consistorio promueve la construcción directa de vivienda pública a través del Plan + Vivienda y el desbloqueo de nuevos PAI para generar suelo urbanizable, y que a ello se suma el impulso de la colaboración público-privada para movilizar inversión privada que sirva para el objetivo de ampliar la oferta residencial”.

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“En paralelo, desde el inicio de la legislatura el Ayuntamiento ha acometido un esfuerzo sin precedentes para desbloquear los más de 22.000 expedientes urbanísticos bloqueados que lastraban la capacidad de tramitación municipal. Y el resultado de este trabajo ha sido la reducción en un 70 % del tiempo de medio de espera para la tramitación de las licencias, que en el caso de las de VPP ya superan al total de las concedidas en todo el mandato anterior”, ha concluido el concejal.