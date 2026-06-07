Adjudican la gestión del centro de mayores dependientes del barrio de l'Amistat

La Junta de Gobierno ha adjudicado a Eulen Servicios Sociosanitarios S.L. la gestión integral del Centro de Día para Personas Mayores dependientes L’Amistat por un importe de 4.389.748,53 euros, IVA incluido. El contrato tiene una duración de cuatro años prorrogable por un año más e incluye la atención completa, especializada, asistencial y rehabilitadora para las personas usuarias del centro y también de los familiares que se ocupan de ellos. El contrato incluye también un incremento de 600 horas anuales destinadas al transporte de las personas usuarias.

El Centro de Día L’Amistat tiene 60 plazas, está ubicado en la calle de Yecla y es un recurso municipal que ofrece un programa de atención diurna especializada a personas mayores que precisan de ayuda para la realización de las actividades básicas o actividades instrumentales de la vida diaria con el objetivo de mantener y mejorar la funcionalidad de personas usuarias y servir de apoyo a la familia. Ofrece atención sanitaria, preventiva, rehabilitadora, psicológica y social al colectivo de personas mayores, así como a sus familiares, con un objetivo básico de integración comunitaria y de participación.

El centro ofrecerá servicio de restauración, higiene, terapia ocupacional, rehabilitación, prevención y promoción de la salud, atención social, animación sociocultural, atención psicológica, atención médica y de enfermería, servicio de peluquería, servicio de podología y transporte adaptado.

Podrán ser personas usuarias del centro de día las personas mayores de 60 años empadronadas en València y con problemas de dependencia que presenten enfermedades que requieran una atención sanitaria especializada, supervisión médica o pluripatologías con limitación de la autonomía.

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El Centro de Día prestará servicio preferentemente en las zonas de la demarcación territorial de los centros municipales de servicios sociales de La Malvarrosa, Trafalgar, Natzaret y El Cabanyal.