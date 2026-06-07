La Cabalgata del Convite recorre el centro de València sin conflicto con la acampada de docentes

Uno de los principales actos de la celebración del Corpus, la Cabalgata del Convite, llena las calles del casco histórico de València. Las altas temperaturas no han impedido que cientos de personas se concentren en las inmediaciones de la plaza de la Vírgen, después de la Misa Pontifical de las 10 de la mañana, para asistir a la Cabalgata matinal de la 'festa grossa', protagonizada entre el público por la crema solar, las gorras y los paraguas.

Este año, cuando el Corpus celebra su 700 aniversario, ha contado con la asistencia circunstancial de la acampada de docentes que reivindica mejoras en la educación pública, apartada a un lado de la plaza de la Virgen. Fervor y reivindicación han convivido sin grandes problemas e incluso profesores acampados no han querido perderse la cita y se han acercado al recorrido. "Es la primera vez que lo veo", reconoce uno.

La Cabalgata del Convite del Corpus 2026, en imágenes / Esteban San Canuto

La melodía de la dolçaina y los ritmos del tabalet han acompañado la Cabalgata desde el inicio entre los aplausos y la atenta mirada de los asistentes, algunos de ellos turistas que, entre la curiosidad y la extrañeza, han atendido a la llamada que ha hecho el Capellà de les Roques, interpretado por Juanfran Barberà, para vivir "la millor festa del món, la del Corpus de València". Así, microfonado, ha invitado a los presentes a acudir a la procesión vespertina.

Un año más, la asociación de Músicos y Danzantes del Corpus han protagonizado vistosas coreografías. Los danzantes más pequeños se han llevado los halagos más encendidos, incluso tras algún error puntual. Son cosas del directo, dice una señora entregada al acto.

Personajes bíblicos y paganos han acompañado a los bailes de la Moma y los siete momos, la dansà de la magrana y la de Caballets y Arquets. No ha faltado el lanzamiento de caramelos pese al temor de algún asistente de "perder un ojo". "Es un peligro", insiste mientras los bárbaros se abalanzan entre risas sobre el público. Los niños lloran aquí.