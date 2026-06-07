El Corpus de València, la tradición medieval que se mantiene 700 años después

El Corpus Christi de València, cuyos actos principales se celebran hoy, podría convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO toda vez que el Ayuntamiento de València ha aprobado en pleno la presentación de su candidatura coincidiendo con el 700 aniversario de la fiesta. No se trata solo de reconocer una celebración religiosa de larguísima tradición, sino una herencia medieval que ha superado el paso de los siglos y perdura en la ciudad de València casi en las mismas condiciones que se hacía en sus orígenes. Más allá de procesionar la Custodia, que encarna el cuerpo de Cristo, traslada a las calles y al público toda una serie de representaciones bíblicas y populares que ya lo eran hace siete siglos y que se conservan en València como último reducto de todo el continente.

La fiesta del Corpus nació en toda Europa en el siglo XIII para poner de relieve la presencia de Cristo en la Eucaristía y fue el papa Urbano IV quien impuso su celebración en toda la Cristiandad en el año 1264, apenas unas décadas después de la conquista de València por las tropas del Rey Jaime I. No obstante, los primeros escritos sobre la celebración de la fiesta datan del año 1326, de ahí que este año se cumpla el 700 aniversario de aquel histórico momento. Finalmente, la primera procesión data del año 1355, con el obispo Hugo Fenollet asentado ya en la diócesis de València.

A partir de ahí la fiesta fue creciendo y haciéndose más importante en las ciudades donde se celebraba. En la edad media la mayoría de la población no sabía leer y, por tanto, no tenía acceso a los textos bíblicos, así que el Corpus se convirtió en una representación callejera de los pasajes de la biblia, con personajes del antiguo y nuevo testamento y representaciones alegóricas que enseñaban la doctrina cristiana de forma muy visual. Era la manera de acercar la fe al pueblo, que venía de ochocientos años de conquista musulmana.

Representaciones

Para llevar a cabo esas representaciones se crearon una especie de escenarios móviles sobre los que se representaban los "Misterios", que son escenas bíblicas y vidas de saltos. En València esos carros son las llamadas "Rocas", carros triunfales, tallados en madera, que son en sí mismos auténticas obras de arte. En la actualidad se conservan once de estas "Rocas" y existe un museo donde se guardan durante todo el año, pero su deterioro progresivo apenas permite sacar tres este año para las celebraciones del Corpus, una de las debilidades de la fiesta. Las más antiguas tienen cinco siglos a sus espaldas.

Traslado de las Rocas en València con motivo del Corpus. / E. Ripoll

València conserva también algunas de las más importantes representaciones religiosas de entonces. La mayoría de ellas se agrupan en la tradicional Cabalgata del Convite, que se celebra a media mañana y en la que un capellán anuncia a la población la celebración de la procesión de la tarde, en la que se repiten algunas de esas representaciones y se añaden algunas nuevas.

Destaca especialmente el personaje conocido como la "Moma", que representa la virtud y que lucha en una danza ancestral con los siete pecados capitales, los "Momos". Y es también muy conocida la "Degollà", que representa el asesinato de los inocentes a manos de las tropas de Herodes.

Pero también hay pasajes no bíblicos que tienen más que ver con la parte lúdica de la fiesta y los juegos que se hacían en la Edad Media. Destaca en este sentido la llamada "Poalà", que se produce cuando los participantes en la "Degollà" piden agua por las puertas y el pueblo les lanza cubos de agua desde los balcones. Y hay que citar también a los "Nanos", cabezudos repartidos en cuatro parejas que representan a los cuatro continentes que se conocían entonces (aún no se había descubierto América). Con su desfile se quiere simbolizar que todo el mundo está en la Eucaristía.

Danza de los "Nanos" en la pocesiòn del Corpus en València. / Levante-EMV

La custodia

El acto más importante, en cualquier caso, es la gran procesión de la Custodia que se celebra por la tarde. Por lo que se refiere a representaciones bíblicas, es importante destacar a los "Cirialots", personas ataviadas con largas túnicas que representan personajes del Antiguo Testamento como Moisés, Aarón o Salomón. Su nombre se debe a los grandes cirios que portan entre sus manos, que los convierte en todo un espectáculo visual.

Por último, hay que citar a la propia Custodia, el centro y el referente de la procesión. Representa el cuerpo de Cristo y la de València es la más grande del mundo. Mide más de 4 metros de altura y más de dos metros de anchura. En su construcción se emplearon más de 600 kilos de playa y 5 kilos de oro con piedras preciosas y perlas. Su construcción se ha datado entre los años 1940 y 1954 tras la destrucción de la primera custodia durante la Guerra Civil. Y se conoce popularmente como la "custodia de los pobres" porque fue financiada con las aportaciones de los valencianos.

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En definitiva, se trata de una fiesta medieval que solo sobrevive en València. De hecho, se cree que el espectáculo religioso y cultural que puede verse este domingo en las calles de València es muy similar al que podían disfrutar los valencianos hace 500 años. Es, por tanto, la tradición medieval viva más completa de Europa. Una tradición a la que se añade la participación de los gremios, el clero, nobles, artesanos, monstruos y gigantes, lo que le da al Corpus el sobrenombre de la "Festa Grossa". Su designación como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco podría ser el aporte definitivo.