EMT València activa la Operación Verano con más de 13 millones de plazas para viajar a las playas

EMT València activa la Operación Verano: más de 13 millones de plazas en los autobuses municipales, y un total de 12 líneas mejoradas y reforzadas, incluso con cambios de itinerario, para ofrecer la mejor movilidad pública hacia las playas valencianas. Así lo ha dado a conocer el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell, quien ha explicado que el operativo arrancará el próximo sábado, y se prolongarán hasta principios de septiembre.

A partir del próximo sábado, 13 de junio y hasta el domingo 6 de septiembre, se activan los refuerzos en las líneas 18, 19, 23, 24, 25, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99. Además, algunas de ellas modifican su itinerario para consignar “el mayor número de plazas de la historia” hacia el litoral valenciano, en palabras del concejal.

Es el caso de la línea 18 que, en lugar de finalizar el recorrido en las Universidades, prolongará su ruta hasta el Paseo Marítimo. Por su parte, la línea 24 entra desde el próximo sábado en la playa del Saler. La 92, en su paso por el Marítimo, se acerca a todo el litoral durante su itinerario. La línea 95, ya no finalizará el recorrido en La Marina, sino que llegará hasta la playa del Cabanyal. Y la 98 entrará a diario a las playas, en lugar de sólo los fines de semana como hacía hasta ahora.

En total, EMT València ofrece 13.407.940 plazas para viajar hasta las playas valencianas, lo que supone, ha subrayado Carbonell, que los aumentos de este año en el servicio de playas de EMT “son superiores a los de años anteriores: un 11% más que en 2025, año en el que se ofrecieron 12,0 millones de plazas; un 17% más que en 2024, cuando se ofrecieron 11’5 millones de plazas; y un 24% más que en 2019, ejercicio en el que se ofrecieron 10’8 millones de plazas”.

Con la operación verano planificada por la Empresa Municipal de Transportes será posible llegar a todas las playas valencianas. Con las líneas 18, 19, 32, 92, 93, 95, 98 y 99, hasta la playa de Las Arenas, Cabanyal-Canyamelar y la Malva-rosa. Con la línea 31, hasta las playas de la Malva-rosa y la Patacona; y con la línea 23, hasta la playa de Pinedo, al igual que las líneas 24 y 25. Estas dos últimas líneas también circulan hasta las playas de El Saler y el Perellonet/Perelló, respectivamente.

Campaña informativa

EMT València también pone en marcha, por segundo año seguido, la campaña de verano “Modo playa: activa el modo verano. Súbete al bus” con una doble finalidad: por un lado, informar del servicio ofertado en el periodo estival. Y en segundo lugar, promover diferentes eventos participativos que aporten a la ciudadanía una experiencia positiva en torno al servicio de EMT València, tales como actividades infantiles en la explanada del paseo marítimo junto a la escultura de los delfines, deporte, música en directo o yoga frente al mar. Las personas interesadas podrán consultar toda la información en la página web de EMT València.

De manera paralela, un amplio dispositivo de personal de información dará a conocer el servicio ofrecido durante el verano en 20 puntos informativos diferentes, 7 de ellos a bordo de las líneas de mayor afluencia, con alrededor de 200 horas de atención presencial prevista. En la campaña de verano de 2025, se atendió de manera individual a más de 5.000 personas, “cifra que se espera superar en la presente edición, al haberse incrementado los recursos destinados al efecto”, ha señalado el concejal de Movilidad.

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Toda la información podrá consultarse en las marquesinas de la Empresa Municipal de Transportes, en el Canal EMTV, a bordo de los autobuses, en la página web, en la aplicación oficial de EMT, a través de Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, el canal de Whatsapp y, por supuesto, en la Oficina de Atención al Cliente.