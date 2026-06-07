La procesión cierra un Corpus de convivencia con la acampada de profesores en la plaza de la Virgen
La Cabalgata del Convite ha transcurrido sin problemas al mediodía
La procesión del Corpus pone el punto y final a la fiesta 'grossa' de València, una festividad marcada este año por la huelga indefinida del profesorado. Y es que un grupo de docentes está acampado durante toda la semana en la plaza de la Virgen. Para la fiesta, el jueves se desplazaron a un lateral de la plaza y los actos festivos y religiosos están conviviendo con la acampada. Este mediodía la Cabalgata del Convite ha transcurrido con normalidad. La procesión, por el momento, también. Ello pese a que una mujer, vistiendo la camiseta verde de la protesta, se ha subido a uno de los laterales de la fuente del Túria, lo que ha provocado que la Policía Local le ha pedido que se bajara, mientras las mujeres con teja y mantilla pasaban por delante de él.
La Custodia, que ha salido de la Catedral alrededor de las 20.15 horas, se ha producido con total normalidad, sin protestas de ningún tipo por parte de los manifestantes. Era lo esperado porque el grupo de personas acampadas han mostrado su intención de permitir la celebración de los actos festivos. Ya lo hicieron desplazando la ubicación de las tiendas y lo han hecho también a lo largo de toda la jornada del domingo.
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