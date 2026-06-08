Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

instagramlinkedin

Decenas de policías locales de València demandan "un cambio en la gestión" de sus recursos

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos critica la organización de la llamada Policía de Barrio y la merma de personal en las comisarías

Manifestación de agentes de Policía Local en València

Manifestación de agentes de Policía Local en València / lev

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

Decenas de agentes de la Policía Local de València se han manifestado este lunes a las puertas de la central de la avenida del Cid reclamando una "gestión más eficaz" de sus recursos y denunciando que la "deficiencia en la planificación de algunos servicios y en la organización" se están produciendo desde hace más de un año, "desde el cambio de Jefatura", explica el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) a través de un comunicado.

Entre otros asuntos los agentes critican que "en la planificación de algunos servicios durante las fiestas de las Fallas se dejaron servicios operativos específicos de Fallas sin asignar mientras que las Comisarías se quedaban con el servicio ordinario muy mermado". También aseguran desde el sindicato que en la última reasignación de efectivos entre las distintas Unidades "ha supuesto una reducción de personal importante para algunas de ellas y que ahora se sostienen con pinzas para la atención de los servicios". Con respecto al servicio de playas alegan que "la falta de un plan específico parece fruto de la improvisación" y hacen referencia a la Policía de Barrio, quienes aseguran desde Spplb que se encuentran "sin vehículos y con desplazamientos excesivamente largos por la distribución territorial actual, que provoca falta de seguridad para los policías y poca operatividad".

Noticias relacionadas

Esta concentración, añaden, tiene como objetivo "demandar un cambio de rumbo en la gestión de la Policía Local de Valencia, con un trato más humano y con una planificación de servicios acorde a las circunstancias actuales".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de València por la destrucción de la Alquería de Volante
  2. Catalá y Llorca vuelven a bloquear la entrada de Pilar Bernabé en la Sociedad Parque Central
  3. València avanza en el proyecto de un segundo Gulliver, que estará sentado y medirá 9 metros
  4. El 'hotel de los bichos' en el viejo cauce abrirá por San Juan tras un año de obras
  5. Catalá comunica a la Delegación del Gobierno que la acampada de profesores en la plaza de la Virgen complica el Corpus
  6. El Jardín Botánico de València rompe su techo de visitantes y baraja una ampliación
  7. Es oficial: Adif adjudica la Estación Central de València a la ingeniería vasca Sener Group
  8. Estación Central de València: construcción modular en 6 fases sin corte de tráfico ferroviario

El segundo Gulliver del viejo cauce estará sentado en un castillo y abrirá a principios de 2027

El segundo Gulliver del viejo cauce estará sentado en un castillo y abrirá a principios de 2027

Movilidad sustituye la pasarela ciclopeatonal sobre las obras del Canal de Acceso

Movilidad sustituye la pasarela ciclopeatonal sobre las obras del Canal de Acceso

Decenas de policías locales de València demandan "un cambio en la gestión" de sus recursos

Decenas de policías locales de València demandan "un cambio en la gestión" de sus recursos

Els veïns van amenaçar l’Ajuntament i la Generalitat amb accions penals si se celebrava el Festival de les Arts

Els veïns van amenaçar l’Ajuntament i la Generalitat amb accions penals si se celebrava el Festival de les Arts

Las terrazas de bares y restaurantes ya no tendrán que estar separadas al menos 30 metros en València

Las terrazas de bares y restaurantes ya no tendrán que estar separadas al menos 30 metros en València

Los vecinos amenazaron al Ayuntamiento y la Generalitat con acciones penales si se celebraba el Festival de Les Arts

Los vecinos amenazaron al Ayuntamiento y la Generalitat con acciones penales si se celebraba el Festival de Les Arts

La procesión cierra un Corpus de convivencia con la acampada de profesores en la plaza de la Virgen

La procesión cierra un Corpus de convivencia con la acampada de profesores en la plaza de la Virgen

La Cabalgata del Convite recorre el centro de València sin conflicto con la acampada de docentes

La Cabalgata del Convite recorre el centro de València sin conflicto con la acampada de docentes
Tracking Pixel Contents