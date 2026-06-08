Decenas de policías locales de València demandan "un cambio en la gestión" de sus recursos
El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos critica la organización de la llamada Policía de Barrio y la merma de personal en las comisarías
Decenas de agentes de la Policía Local de València se han manifestado este lunes a las puertas de la central de la avenida del Cid reclamando una "gestión más eficaz" de sus recursos y denunciando que la "deficiencia en la planificación de algunos servicios y en la organización" se están produciendo desde hace más de un año, "desde el cambio de Jefatura", explica el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) a través de un comunicado.
Entre otros asuntos los agentes critican que "en la planificación de algunos servicios durante las fiestas de las Fallas se dejaron servicios operativos específicos de Fallas sin asignar mientras que las Comisarías se quedaban con el servicio ordinario muy mermado". También aseguran desde el sindicato que en la última reasignación de efectivos entre las distintas Unidades "ha supuesto una reducción de personal importante para algunas de ellas y que ahora se sostienen con pinzas para la atención de los servicios". Con respecto al servicio de playas alegan que "la falta de un plan específico parece fruto de la improvisación" y hacen referencia a la Policía de Barrio, quienes aseguran desde Spplb que se encuentran "sin vehículos y con desplazamientos excesivamente largos por la distribución territorial actual, que provoca falta de seguridad para los policías y poca operatividad".
Esta concentración, añaden, tiene como objetivo "demandar un cambio de rumbo en la gestión de la Policía Local de Valencia, con un trato más humano y con una planificación de servicios acorde a las circunstancias actuales".
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