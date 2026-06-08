Movilidad sustituye la pasarela ciclopeatonal sobre las obras del Canal de Acceso
El nuevo paso une las calles Almudaina y Oltà y sustituye al que había entre Pianista Empar Iturbi
Redacción Levante-EMV
Con motivo de las obras en ejecución del Canal de Acceso de Adif, el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento ha suprimido, a partir hoy lunes día 8 de junio, la pasarela ciclopeatonal de la calle Pianista Empar Iturbi, que ha sido sustituida por por una nueva pasarela que comunica las calles Almudaina (en el barrio de la Creu Coberta) y Oltà (en el barrio de Malilla).
La distancia entre la antigua pasarela y la nueva es de unos 150 metros y servirá para cruzar provisionalmente las vías mientras finalizan las obras de soterramiento de éstas. Con esta nueva pasarela, se garantiza la continuidad de la conexión entre los barrios de Malilla y de la Creu Coberta, tanto para las y los peatones como para las personas ciclistas o usuarias de vehículos de movilidad personal, VMP.
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