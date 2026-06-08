Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

instagramlinkedin

Movilidad sustituye la pasarela ciclopeatonal sobre las obras del Canal de Acceso

El nuevo paso une las calles Almudaina y Oltà y sustituye al que había entre Pianista Empar Iturbi

Movilidad sustituye la pasarela ciclopeatonal sobre las obras del Canal de Acceso

Movilidad sustituye la pasarela ciclopeatonal sobre las obras del Canal de Acceso / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

Con motivo de las obras en ejecución del Canal de Acceso de Adif, el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento ha suprimido, a partir hoy lunes día 8 de junio, la pasarela ciclopeatonal de la calle Pianista Empar Iturbi, que ha sido sustituida por por una nueva pasarela que comunica las calles Almudaina (en el barrio de la Creu Coberta) y Oltà (en el barrio de Malilla).

La distancia entre la antigua pasarela y la nueva es de unos 150 metros y servirá para cruzar provisionalmente las vías mientras finalizan las obras de soterramiento de éstas. Con esta nueva pasarela, se garantiza la continuidad de la conexión entre los barrios de Malilla y de la Creu Coberta, tanto para las y los peatones como para las personas ciclistas o usuarias de vehículos de movilidad personal, VMP.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de València por la destrucción de la Alquería de Volante
  2. Catalá y Llorca vuelven a bloquear la entrada de Pilar Bernabé en la Sociedad Parque Central
  3. València avanza en el proyecto de un segundo Gulliver, que estará sentado y medirá 9 metros
  4. El 'hotel de los bichos' en el viejo cauce abrirá por San Juan tras un año de obras
  5. Catalá comunica a la Delegación del Gobierno que la acampada de profesores en la plaza de la Virgen complica el Corpus
  6. El Jardín Botánico de València rompe su techo de visitantes y baraja una ampliación
  7. Es oficial: Adif adjudica la Estación Central de València a la ingeniería vasca Sener Group
  8. Estación Central de València: construcción modular en 6 fases sin corte de tráfico ferroviario

El segundo Gulliver del viejo cauce estará sentado en un castillo y abrirá a principios de 2027

El segundo Gulliver del viejo cauce estará sentado en un castillo y abrirá a principios de 2027

Movilidad sustituye la pasarela ciclopeatonal sobre las obras del Canal de Acceso

Movilidad sustituye la pasarela ciclopeatonal sobre las obras del Canal de Acceso

Decenas de policías locales de València demandan "un cambio en la gestión" de sus recursos

Decenas de policías locales de València demandan "un cambio en la gestión" de sus recursos

Els veïns van amenaçar l’Ajuntament i la Generalitat amb accions penals si se celebrava el Festival de les Arts

Els veïns van amenaçar l’Ajuntament i la Generalitat amb accions penals si se celebrava el Festival de les Arts

Las terrazas de bares y restaurantes ya no tendrán que estar separadas al menos 30 metros en València

Las terrazas de bares y restaurantes ya no tendrán que estar separadas al menos 30 metros en València

Los vecinos amenazaron al Ayuntamiento y la Generalitat con acciones penales si se celebraba el Festival de Les Arts

Los vecinos amenazaron al Ayuntamiento y la Generalitat con acciones penales si se celebraba el Festival de Les Arts

La procesión cierra un Corpus de convivencia con la acampada de profesores en la plaza de la Virgen

La procesión cierra un Corpus de convivencia con la acampada de profesores en la plaza de la Virgen

La Cabalgata del Convite recorre el centro de València sin conflicto con la acampada de docentes

La Cabalgata del Convite recorre el centro de València sin conflicto con la acampada de docentes
Tracking Pixel Contents