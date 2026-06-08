Movilidad sustituye la pasarela ciclopeatonal sobre las obras del Canal de Acceso

Con motivo de las obras en ejecución del Canal de Acceso de Adif, el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento ha suprimido, a partir hoy lunes día 8 de junio, la pasarela ciclopeatonal de la calle Pianista Empar Iturbi, que ha sido sustituida por por una nueva pasarela que comunica las calles Almudaina (en el barrio de la Creu Coberta) y Oltà (en el barrio de Malilla).

La distancia entre la antigua pasarela y la nueva es de unos 150 metros y servirá para cruzar provisionalmente las vías mientras finalizan las obras de soterramiento de éstas. Con esta nueva pasarela, se garantiza la continuidad de la conexión entre los barrios de Malilla y de la Creu Coberta, tanto para las y los peatones como para las personas ciclistas o usuarias de vehículos de movilidad personal, VMP.