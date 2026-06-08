El segundo Gulliver del viejo cauce abrirá a principios de 2027

El Ayuntamiento de València y el IVO han presentado este lunes en la Casa Consistorial el nuevo parque infantil El Lilliput de Gulliver, que se construirá en el Jardín del Túria entre el Pont de les Arts y el Pont de los Glòries Valencianes (tramos 4 y 5). Esta actuación es fruto del acuerdo alcanzado entre la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología y el Ayuntamiento de València para la ampliación del centro hospitalario del IVO.

“El nuevo parque será el Lilliput del Gulliver y se levantará en el Jardín del Túria como continuidad del Gulliver actual y al futuro Barco de Gulliver que se prevé habilitar en el Parc de Desembocadura”, ha explicado Catalá, quien ha asegurado que “estamos generando un lugar emblemático y muy especial en el corazón de la ciudad, en el río, ya que el Gulliver forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de valencianos”. “Se trata –ha añadido- de una reinterpretación del universo Gulliver y plantea una nueva lectura del imaginario del parque actual”.

Así será el Gulliver II /

El nuevo espacio proyectado se realizará sobre una parcela de 6.700 metros cuadrados de superficie. El área de juegos será de 2.300 metros cuadrados, con una pieza central, la gran escultura de Gulliver que, tal como adelantó Levante-EMV, estará sentado, tendrá casi nueve metros de altura y podrá recorrerse tanto por el exterior como por el interior, es decir, pasante y jugable. Los niños y niñas podrán escalar por su estructura, atravesar túneles interiores, recorrer distintos niveles, cruzar pasarelas elevadas y disfrutar de múltiples toboganes integrados en la propia figura. “Será –ha explicado María José Catalá- una experiencia de juego vertical, inmersiva y tridimensional. Y alrededor de esta gran figura se desarrollará un conjunto de espacios inspirados en los viajes de Gulliver, con libros gigantes, arquitecturas fantásticas, torres, murallas y otros elementos que convertirán todo el parque en una gran aventura temática y completa”.

Así, el proyecto supone una analogía: el viaje de Gulliver a lo largo del eje verde del ocio, cultura y deporte, que es el Jardín del Túria, que comenzó hace algo más de 35 años. En Lilliput quedará integrado en el paisaje del Jardín del Túria y la propuesta conserva todos los árboles y la jardinería que hay en la actualidad. El Parque Gulliver II, será “una oportunidad de juego y aprendizaje para todos los niños de toda la ciudad y en especial para los vecinos de Les Tendetes y El Botànic, por su mayor proximidad”, ha subrayado Catalá.

El futuro Gulliver II situado en el viejo cauce / Levante-EMV

El nuevo parque Gulliver II es una propuesta original, que incluye un área de juego infantil, un elemento escultórico y un hito paisajístico en la zona norte del jardín del Túria. Una escultura de Gulliver sentado, de 8,3 metros de alto, presidirá este nuevo parque temático. La propuesta conserva todos los árboles y la jardinería que hay en la actualidad. No se prevé tala, eliminación ni afección directa sobre el arbolado existente. La actuación se concibe, no solo como una nueva dotación de juego, sino también como una intervención de retorno social y urbano destinada a reforzar la red de espacios públicos de juego y convivencia de la ciudad.

Escultura, infraestructura de juego e hito paisajístico

La pieza central del conjunto El Lilliput de Gulliver es una gran de fibra de vidrio de alta densidad, que representa a Gulliver sentado, y que se puede recorrer tanto por el exterior como por el interior. A diferencia del Gulliver original, que está tumbado, esta figura está erguida y actúa simultáneamente como escultura, infraestructura de juego e hito paisajístico.

El futuro Gulliver II situado en el viejo cauce / Levante-EMV

Incluirá múltiples toboganes, integrados en la anatomía de la figura. Además, hay túneles interiores a través del cuerpo de la escultura; redes y trepas para escalar el cuerpo del gigante, pasos elevados, conexiones entre distintos niveles de la figura; así como recorridos interiores para una experiencia inmersiva dentro de la estructura

Alrededor de la figura principal se disponen piezas de menor escala inspiradas en el universo narrativo de Los viajes de Gulliver: juegos inspirados en libros gigantes, torres y elementos arquitectónicos fantásticos, y arquitecturas defensivas (murallas, puertas), en referencia a las ilustraciones clásicas de Lilliput. Todo ello, concebido como un sistema unitario de juego temático y narrativo, no como elementos aislados.

María José Catalá ha manifestado que “cada parque infantil es una inversión en bienestar, en convivencia y en calidad de vida, y El Lilliput de Gulliver nace de un acuerdo que devuelve valor a la ciudad y, sin duda, refuerza al Jardín del Túria como el gran eje de convivencia, ocio y calidad de vida de los ciudadanos”.

Convenio urbanístico con la Fundación IVO

La propuesta del nuevo parque Infantil Gulliver II surge en el marco del convenio urbanístico formalizado entre el Ayuntamiento de València y la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), vinculado a la ampliación del IVO. Dentro de este marco se contemplará la obligación económica de la construcción de un parque infantil temático en el Jardín del Túria, concretamente tramos 4-5, a cargo de la Fundación IVO, que será posteriormente cedido al Ayuntamiento de València para su mantenimiento y gestión pública.

El futuro Gulliver II situado en el viejo cauce / Levante-EMV

El plazo previsto para la redacción del proyecto es de un mes, y la ejecución de las obras se calcula en otros seis meses, con lo que el segundo Gulliver del Turia debería estar listo a principios de 2027. El equipo técnico, integrado por expertos urbanistas, paisajismo, ingenieros agrónomos y civiles, ha contado con la participación en el plano artístico de Miguel Santaeulalia. El aforo que se calcula en este nuevo parque será de 250 personas, y será un espacio vallado e iluminado, que se cerrará en horario nocturno.

Por su parte, Vicente Vidal, director técnico de la empresa Kiwi Playground, ha explicado que “estuvimos leyendo a Jonathan Swift para ponernos al día con las aventuras de Gulliver y vimos que Gulliver avanza su aventura y pasa a relacionarse con la gente de Lilliput. Y basándonos en imágenes de los libros, nos encantó esa posición de Gulliver sentado en un castillo, en que fuera un elemento grande y singular, un icono, un elemento para que los niños y niñas puedan participar y que, al mismo tiempo, tengan la sensación de que él está mirando a la gente que juega en el parque”.

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Por lo que respecta a los materiales, Vidal ha explicado que “son materiales con los que llevamos trabajando mucho tiempo, fibra de vidrio de alta densidad, que es un material muy resistente y de fácil mantenimiento, acero y maderas nobles y otro tipo de materiales que normalmente utilizamos en las instalaciones o en la fabricación de juegos infantiles”.