De València a Marte: el ayuntamiento organiza una ponencia magistral de la NASA

El Ayuntamiento de València acercará la exploración espacial a la ciudadanía con la ponencia magistral «De València a Marte. El proyecto Mars 2020 Perseverance». El ingeniero aeroespacial Fernando Abilleira Oliver, miembro de la misión de la NASA que llevó el rover Perseverance a Marte en 2021, será el responsable de impartir la sesión el próximo 19 de junio a las 20:00h en el salón de actos del Complejo Deportivo Cultural de La Petxina. “Para el Ayuntamiento de València es un orgullo contar con un testimonio científico de primer nivel para promover la divulgación en nuestra ciudad, despertar nuevas inquietudes y potenciar el conocimiento del espacio en la sociedad de València”, ha declarado Rocío Gil, concejala de Educación.

Por su parte, Fernando Abilleira ha recordado “desde las primeras misiones del siglo pasado hasta la proeza de poner un vehículo robótico del tamaño de un todoterreno en la superficie marciana, la conquista del planeta rojo es una de las mayores aventuras de la humanidad”. Así, durante la conferencia, Abilleira explicará cómo se diseña una misión interplanetaria y repasará los principales hitos de Perseverance, el vehículo que aterrizó en Marte en el año 2021 para investigar la habitabilidad del planeta y recoger muestras de roca para su retorno a la Tierra.

“Detrás de cada imagen enviada por el vehículo hay décadas de investigación, desafíos técnicos extremos y una precisión matemática casi imposible; por ello, os invitamos a descubrir la importancia de la tecnología aeroespacial en nuestro día a día, la historia de la exploración de Marte y los desafíos que enfrentó la misión de Perseverance”, ha animado el ponente.

«De València a Marte. El proyecto Mars 2020 Perseverance» / Levante-EMV

La apertura de puertas comenzará a las 19:30h y la entrada será libre hasta completar el aforo. “València es una ciudad innovadora, cuna de talento y con una amplia visión de futuro, por ello invitamos a toda la sociedad, y muy especialmente a los más jóvenes, a acercarse a este encuentro divulgativo tan excepcional” ha concluido Rocío Gil.

Fernando Abilleira Oliver

Tras aproximadamente 25 años en la NASA, el ingeniero Fernando Abilleira Oliver ejerce actualmente como director de diseño de misión y navegación de la NASA para el proyecto conjunto de la ESA y la agencia espacial estadounidense, conocido como ExoMars Rosalind Franklin Mission (RFM) el cual tiene como objetivo aterrizar un vehículo explorador en la región de Oxia Planum para analizar muestras del subsuelo marciano.

La carrera de Abilleira en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Pasadena, California, ha estado ligada a la exploración de Marte desde el año 2004. Fue el responsable del diseño de la trayectoria interplanetaria del rover Curiosity en 2012. Posteriormente, ocupó los cargos de director de diseño de misión y navegación y subdirector de operaciones de vuelo en las misiones InSight (2018) y Perseverance (2021). Todas estas misiones lograron aterrizar con éxito en la superficie marciana.

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El trabajo técnico de Abilleira se centra en áreas específicas de la ingeniería aeroespacial. Sus especialidades incluyen la astrodinámica, la mecánica orbital, el diseño de misión y navegación, la optimización de trayectorias y las operaciones de vuelo.