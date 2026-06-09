Compromís donará 10.000 euros a la caja de resistencia de la huelga educativa

Compromís per València donará 10.000 euros a la caja de resistencia de la huelga educativa, según ha informado esta coalición política en un comunicado. Así, ha detallado que su ejecutiva ha acordado "dar apoyo económico al profesorado en huelga" y ha apuntado que esta es "una medida que se hará efectiva a principios de julio".

La formación ha indicado que "las cajas de resistencia, impulsadas por diversos colectivos educativos, tienen una finalidad clara: ayudar a aliviar el impacto económico de la huelga para que ningún docente tenga que quedarse sin apoyo por defender los derechos del alumnado y del conjunto de la comunidad educativa".

"Desde el 11 de mayo, la Comunitat Valenciana vive una huelga educativa indefinida sin precedentes, convocada por STEPV, UGT, CCOO y CSIF ante la falta de negociación de la Conselleria de Educación" y "con reivindicaciones que incluyen más recursos para las necesidades especiales del alumnado, una reducción de las ratios por aula, una mejora generalizada de las infraestructuras, la defensa del valenciano y un aumento salarial", ha expuesto Compromís.

La coalición política ha agregado que "semanas después de su inicio, las negociaciones continúan a un ritmo desesperante mientras el profesorado mantiene la presión en las calles" y ha señalado que en este contexto su ejecutiva acordó en la reunión celebrada el 3 de junio hacer "una donación de cerca de 10.000 euros a la caja de resistencia del profesorado en huelga".

Compromís ha expuesto que "los sindicatos calculan una pérdida de entre 150 y 200 euros por día de huelga, además de la repercusión sobre la cotización a la Seguridad Social".

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha manifestado que "es precisamente en este momento cuando el apoyo económico resulta más necesario para los docentes que han aguantado semanas de movilización".

Compromís per València ha considerado que su decisión de colaborar en esa caja de resistencia "va más allá de un gesto simbólico". Robles ha asegurado que es "una cuestión de coherencia".

"Una formación que defiende la escuela pública no puede quedarse al margen cuando el profesorado lleva un mes en la calle reclamando lo que es justo. Los recortes en educación, las ratios inasumibles y el ataque sistemático al valenciano en las aulas no son problemas abstractos. Son la realidad diaria de maestros, maestras, alumnos y alumnas de esta ciudad, y ante eso Compromís no puede mirar hacia otro lado", ha aseverado la portavoz.

La representante de Compromís ha subrayado que la huelga "no es solo un conflicto laboral, sino una defensa del modelo de escuela pública, en valenciano y de calidad, que el gobierno de --el presidente de la Generalitat-- Juanfran Pérez Llorca lleva ya tres años intentando desmantelar".

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Compromís per València ha hecho "un llamamiento a la ciudadanía, a las entidades y a los agentes sociales para contribuir a la caja de resistencia". "La escuela pública es de todas y de todos, y sostener a quienes la defienden es también una forma de defenderla", ha remarcado la coalición.