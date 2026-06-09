Desbloquean la reforma del histórico Patronato con la réplica del Guernica

El Ayuntamiento de València acaba de desbloquear la reforma del Patronato de San José de Benifaraig, uno de los pueblos del norte de València. El gobierno municipal adjudicó ayer el contrato de prestación de los servicios para la dirección de obra de rehabilitación del histórico edificio, que en otras vidas fue cine, teatro y discoteca. El presupuesto de ejecución de estas obras asciende a 1.052.147 euros, y la redacción del proyecto básico la firma Vetges Tu i Mediterrania tras el acuerdo alcanzado por la Junta de Gobierno Local en julio de 2023.

El contrato de dirección de obra adjudicado tendrá un plazo de 12 meses y comenzará al día siguiente de la formalización del contrato de obra. Todo ello con el objetivo de devolverle el esplendor a un edificio histórico y relevante para la pedanía, que data de 1940, según el catastro. En 2024 los técnicos municipales de Urbanismo y Arqueología ya realizaron labores de conservación en el inmueble. Entonces observaron que el edificio se encuentra en buen estado y conserva un vistoso techo de madera y teja, así como una réplica del Guernica de Picasso en una de sus paredes.

Según relataron desde la asociación de vecinos de Benifaraig tras una visita de Catalá y Mompó, el mural pudo ser pintado por Enrique Roca hace 20 años, cuando residía en el pueblo. La réplica del famoso cuadro del pintor malagueño deberá protegerse una vez comience la rehabilitación prevista para darle un uso multicultural al antiguo Patronato de San José.

El Patronato de Benifaraig / Levante-EMV

La edificación consiste en una nave alargada con muros de carga longitudinales paralelos a la fachada lateral de la calle Llosa del Bisbe, con una cubierta de teja a dos aguas sobre una estructura de cerchas de madera con tirante metálico en su parte inferior. Cuenta con una zona sobreelevada en las últimas crujías y una pieza rectangular añadida en su parte trasera a modo de almacén. La fachada frontal está rematada con un frontón bajo el que se sitúa un rótulo confeccionado con piezas cerámicas.

El edificio tuvo en los años 60 y 70 un intenso uso ciudadano, incluido el de cine. En la nave se conservan las escaleras simétricas que dan acceso a una estancia que se utilizaba en su día como cabina de proyección. La nave también sirvió como teatro para grupos de niños que se disfrazaban y representaban diversas obras, e incluso llegó a funcionar como mini-club con discoteca.

El Patronato de Benifaraig / Levante-EMV

Edificio protegido

El Patronato está incluido en el Catálogo de edificios protegidos del PRI de Benifaraig, con un nivel de protección 2. Este fue proyectado sobre suelos cedidos a la iglesia por el arquitecto Manuel Peris Ferrando y lo construyeron los propios vecinos de Benifaraig empleando material y horas de trabajo a la construcción del inmueble que se convirtió en lugar de encuentro de los vecinos, sobre todo para los más jóvenes.

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Con la propuesta de rehabilitación actual el edificio recupera su antiguo uso ciudadano y cultural. La idea es que el espacio acoja actividades, principalmente, de carácter cultural, como actuaciones musicales, clases de música, o actividades propuestas por diversas asociaciones y entidades del pueblo.