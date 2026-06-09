Las reformas de Colón y Marqués del Turia estarán antes de la campaña de Navidad

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, y el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha mantenido un encuentro con los representantes de la Asociación Vecinal de Pla del Remei - Gran Vía y Comerciantes del Centro Histórico para detallarles de primera mano los trabajos previstos ante el inminente inicio de las dos intervenciones municipales en este ámbito: el reasfaltado de la Gran Vía Marqués del Túria y la remodelación integral de la calle Colón.

Durante este encuentro, han explicado el alcance y previsiones de estas actuaciones, así como las medidas de coordinación previstas para minimizar el impacto sobre el vecindario, la actividad comercial y la circulación durante el periodo de ejecución.

Ambas intervenciones se desarrollarán de forma coordinada durante los próximos meses, “con un calendario diseñado para evitar el solapamiento con los acontecimientos previstos en la ciudad y con el objetivo de finalizar las dos actuaciones antes de las semanas de mayor afluencia en la zona por el período comercial de final de año”.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha asegurado que “la Delegación de Urbanismo escucha y trabaja de la mano de los vecinos de todos los barrios para minimizar las molestias de las actuaciones”. “En este caso hemos explicado a los representantes vecinales las adaptaciones que vamos a llevar a cabo para que las obras previstas alteren lo mínimo posible la vida de los vecinos y el pulso comercial de estos dos ejes tan emblemáticos como estratégicos”, ha manifestado.

Dos millones de inversión para Colón

La remodelación de la calle Colón, adjudicada el pasado 29 de mayo con una inversión asociada de 2 millones de euros, supone la transformación integral de uno de los principales ejes comerciales del centro.

Giner ha indicado que “el Ayuntamiento ha traslado a la empresa contratista la voluntad de acelerar la ejecución con el objetivo de finalizar las obras antes de la campaña comercial de diciembre”. “La previsión es que haya dos equipos trabajando simultáneamente en cada acera desde cada uno de los extremos de la vía, que en todo momento se mantenga la accesibilidad a los comercios y que los trabajos de asfaltado se lleven a cabo en horario nocturno”, ha explicado.

Según ha recordado el edil, la actuación amplía el espacio peatonal, renueva más de ocho mil metros cuadrados con pavimento de granito, incorpora doce mil metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente —que reducirá hasta diez decibelios el ruido y hasta un veinte por ciento las emisiones de CO₂—, renueva el mobiliario urbano con sesenta nuevos bancos y noventa papeleras, y reordena los espacios destinados a peatones, bicicletas, motocicletas y transporte público. La intervención se extiende también a la plaza de los Pinazo y a la calle Cerdán de Tallada, junto al Palacio de Justicia.

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Por otra parte, el reasfaltado de la Gran Vía Marqués del Túria se llevará a cabo sobre más de veintidós mil metros cuadrados con asfalto fonoabsorbente “y permitirá renovar una de las principales vías de la ciudad, que no recibía una actuación integral desde hace más de tres décadas”. El inicio está previsto para el 22 de junio, una vez finalizado el periodo lectivo.