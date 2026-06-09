The Champions Burger de Mestalla elimina la música en plena polémica por Les Arts

La empresa organizadora de The Champions Burger, evento gastronómico previsto del 11 al 29 de junio en el campo de Mestalla, prescindirá de la ambientación musical que sí han empleado otros años para “preservar el descanso de los vecinos y garantizar una convivencia adecuada durante toda la celebración”, según el comunicado enviado a los medios.

El evento reunió el año pasado a unas 350.000 personas en la capital del Turia y este año espera repetir su éxito con más de 25 hamburgueserías en formato food truck y los colores rojo, azul y blanco dominando la escenografía, con la temática NFL como hilo conductor . Gastrosueños S.L, la mercantil promotora, ya ha empezado a instalar en Mestalla todo lo necesario para celebrar su festival gastronómico pese a que a esta hora aún carece de licencia por parte del Ayuntamiento de València.

Cabe recordar que los vecinos del estadio llevan varios años denunciando las molestias acústicas y lumínicas que ocasionan este festival gastronómico. Tal como contó Levante-EMV, en 2024 unos 90 vecinos de cuatro comunidades distintas manifestaron en el consistorio que el evento ‘The Champions Burger’ les impide descansar durante largas semanas, normalmente entre junio y julio.

El evento gastronómico se celebra de lunes a domingo, en horarios comprendidos de las 18:00 a 00:00 horas de lunes a jueves y de 12:00 a 00:00 horas los fines de semana. Además, el montaje y desmontaje dura una semana más. Y la actividad puede reunir a unas 7.000 personas simultáneamente y 15.000 asistentes en un día, algo que para los vecinos, dicen, está lejos de resultar inocuo.

Sin embargo, en pleno debate sobre el Festival de Les Arts, anulado en su segunda jornada tras superar los límites sonoros establecidos por la ordenanza contra la contaminación acústica, la organización de The Champions Burger –que se desvincula completamente de este episodio– ha decidido prescindir de la música durante todo el día.

En su comunicado, el evento defiende su “carácter familiar, diseñado para disfrutar de una propuesta gastronómica en un entorno tranquilo, accesible y respetuoso para todos, incluyendo, por supuesto, para quienes viven en las inmediaciones del estadio”.

Aseguran que todas las labores de montaje, funcionamiento y desmontaje se realizarán dentro de los horarios autorizados por las administraciones competentes, siguiendo las condiciones establecidas. Precisan que la organización mantiene un trabajo continuo con los servicios técnicos, Policía Local, limpieza, movilidad y resto de áreas implicadas para asegurar que la operativa logística minimice cualquier posible afección al entorno. “Cada indicación recibida se incorpora de inmediato a los protocolos del evento”, dicen.

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Y subrayan el componente local para avalar su propuesta –”the Champions Burger es un evento valenciano que quiere lo mejor para su ciudad”–, que según sus propias cifras, el año pasado dejó 5,2 millones en el PIB de la economía valenciana.