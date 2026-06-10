El ayuntamiento de València reforma las barandillas de la Marina donde perdió la vida un joven

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha el procedimiento de adjudicación de la redacción del proyecto de las obras para implantar medidas correctoras que incrementen la seguridad y accesibilidad del espacio público existente sobre la cubierta del aparcamiento del edificio Veles e Vents de la Marina. El Ayuntamiento convoca procedimiento abierto simplificado para este contrato, que tiene un valor de 60.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de seis meses.

En este lugar se produjo en junio del año pasado un grave accidente en el que un joven perdió la vida al caer desde una barandilla de la terraza al muelle de embarcaciones. El joven, de 16 años de edad y alumno de los Maristas, estaba con los amigos cuando cayó al vacío de manera "puramente accidental" desde una altura de cuatro metros, según relató la Policía Local. Dos meses más tarde, en agosto, otro joven resultó herido al caer desde el mismo lugar. En este caso, el chico fue trasladado al Hospital Clínico y logró salvar la vida, pero quedó muy en entredicho la seguridad de esta zona de la Marina.

Más seguridad

Al lanzar este proyecto para mejorar la seguridad de la Marina, el propio ayuntamiento ha explicado que la zona del aparcamiento del edificio Veles e Vents es un espacio de uso público que concentra una afluencia elevada de personas, especialmente en fines de semana y en verano. El perímetro se encuentra delimitado por muros de hormigón a varias alturas y distintos carteles advierten, a partir de los accidentes antes comentados, de la existencia de riesgos para la seguridad y la accesibilidad. Aun así, el Ayuntamiento considera necesario, dice el consistorio, reducir el peligro y la posibilidad de caídas a distinto nivel, verificar la adecuación del espacio a la normativa y mejorar la seguridad y la accesibilidad.

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En este sentido, el consistorio prevé sustituir barandillas, restaurar pavimentos deteriorados, instalar pasamanos, rediseñar los muros, proteger las rampas de acceso al aparcamiento, colocar mobiliario urbano y reforzar la señalética de la zona, entre otras medidas.