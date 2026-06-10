La Guardia Civil busca en el Ayuntamiento de València información sobre la protectora Modepran y su gestión del refugio de Benimàmet

Agentes de la Guardia Civil han acudido esta mañana al Ayuntamiento de València para recabar información relativa a la protectora Modepran justo antes de que el refugio de animales de Benimàmet pase a ser gestionado por una empresa privada. Según ha podido saber este periódico, los agentes pertenecen al Seprona y se habrían dirigido directamente al despacho del concejal Juan Carlos Caballero, que es el responsable de Bienestar Animal y, por tanto, del refugio de Benimàmet. Al parecer, ha sido una reunión informativa que ya estaba prevista con antelación.

Según ha podido saber este periódico, la Guardia Civil está investigando la gestión de Modepran en distintos refugios de la provincia de València, no únicamente el de Benimàmet, aunque el encuentro de esta mañana en el ayuntamiento habría estado relacionado directamente con este. De ahí que en el consistorio haya cierta preocupación por estas investigaciones, de las que la propia protectora no tenía información esta misma mañana.

Quince años en Benimàmet

Modepran gestiona el refugio de Benimàmet desde hace quince años a través de un convenio con el Ayuntamiento de València. La legislación vigente, sin embargo, obliga a que esa relación sea contractual y de ahí que se sacara a concurso público. Concurrieron Modepran y la empresa que finalmente ha quedado ganadora.

Modepran había impugnado este concurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales porque la empresa que finalmente ha ganado está acusada en distintas provincias de Andalucía de maltrato animal, pero el citado tribunal no les dio la razón y permitió seguir adelante con la adjudicación.

En los últimos días ha habido una fuerte movilización ciudadana y también de los partidos de la oposición municipal pidiendo que no se ejecute esa adjudicación y siga Modepran al frente del refugio.

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