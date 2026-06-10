Orriols, el barrio de València "que no interesa" al ayuntamiento

Hace ya un tiempo que el barrio de Orriols vivió sus años de plomo. Corría 2023 cuando los problemas de inseguridad y delincuencia se agudizaron en una zona de València que pasó a acaparar titulares y a llamar la atención de la recién llegada a la Alcaldía, María José Catalá, quien se reunió con los vecinos del barrio para abordar la situación y asegurarles que los trabajos de regeneración "iban a ser su prioridad", rememora Mari Carmen Tarín, de la plataforma Orriols en Lucha. Poco ha quedado de aquella buena voluntad y la sensación es de "abandono".

Al menos eso es lo que se desprende de la "parálisis" de los proyectos que se anunciaron para el barrio pero que se quedaron en el tintero con el paso del tiempo o que se vieron invadidos por la desidia. "La minibiblioteca pública lleva cuatro meses sin wi-fi y desde el ayuntamiento nos dicen que es un problema de la empresa suministradora", lamenta Tarín.

Más de dos años después de aquella explosión de violencia en Orriols, la situación se ha calmado mucho. La Policía Nacional hizo redadas con mayor frecuencia después de una serie de agresiones con arma blanca y se instalaron cámaras de vigilancia para apaciguar la situación. "Surtieron un mínimo efecto pero tampoco son decisivas si no se revisan a menudo", razona la representante vecinal. La presencia policial se prolongó en el tiempo y a pesar de que cuentan con Policía de Barrio para controlar los problemas de convivencia, "no es suficiente porque tenemos un agente por la mañana y otro por la tarde y también se encargan de Sant Llorenç".

En la actualidad han detectado un repunte de peleas en la calle y de trapicheo, sobre todo ahora que llega el verano y el personal sale más a la calle. La Policía Nacional les asegura que han aumentado los refuerzos y con respecto a la Policía Local "tenemos problemas para que vengan, cuando les llamamos por la noche, no aparecen", explican a este periódico.

Estos altercados del día a día, en los que se incluye la presencia de okupas "de los duros" en algunos edificios, tendrían solución, argumentan desde Orriols en Lucha, si se aplicaran intervenciones integrales que abordaran diferentes áreas, no solo la de Seguridad, sino también de Servicios Sociales y Urbanismo, "con la Concejalía de Limpieza sí tenemos una relación muy fluida, Carlos Mundina sí nos responde", puntualizan. Pero la contestación debe ser global y para los vecinos esta pasa por la recuperación de las mesas interconcejalía con la presencia de la alcaldesa que se cortaron tras la llegada de catalá al gobierno municipal, "solo celebramos dos con ella y nos costó pese a asegurarnos que era una medida que tendría continuidad".

Orriols necesita "una atención especial"

Los vecinos son conscientes de que Orriols necesita "una atención especial" como otros tantos barrios de València. Y por ello reclaman que, al menos, las actuaciones que se iniciaron o anunciaron hace tiempo no se abandonen.

Los Servicios Sociales son un puntal que debería reforzarse. "La concejala Marta Torrado nos dijo en 2023 que contaríamos para el 2024 con unos servicios exclusivos y con más personal para el barrio ya que los compartimos con Torrefiel y parte del área metropolitana. Tres años después, seguimos igual".

Con respecto a los equipamientos, el polideportivo del barrio sigue siendo una asignatura pendiente. Hace apenas unas semanas se anunció la adjudicación de la ejecución de las obras de reparación y puesta en funcionamiento del centro con un presupuesto de más de un millón de euros, el problema es que si se cumplen los plazos, las instalaciones habrán permanecido tres años clausuradas. "Si ya tenemos poca equipación en el barrio, si nos cierras el polideportivo, nos haces polvo", expone la portavoz de Orriols en Lucha.

El cambio de sede de la biblioteca municipal "sigue siendo solo un anuncio" y la remodelación de la plaza de Esteban Dolz del Castellar, que según apuntan se prometió en 2022 "sabemos que es una iniciativa del gobierno anterior, pero es que no avanza" y es urgente porque está en "un estado lamentable".

Estado de la plaza Esteban Dolz en Orriols que necesita una remodelación "urgente" / Levante-EMV

Otro de los proyectos que echan en falta es de la renaturalización del eje de las calles de Padre Viñas, San Juan Bosco y Daroca donde se iban a plantar 130 árboles que aliviría una zona "que es completo hormigón" en épocas de mucho calor y pacificaría el entorno. Sin embargo, tres años más tarde, siguen sin rastro de la arboleda.

La falta de aparcamiento es también un quebradero de cabeza, como en casi toda València, para los vecinos de Orriols. A falta de plazas de aparcamiento los residentes optan por dejar el coche en la zona peatonal de la "supermanzana" que engloba las calles Arquitecto Rodríguez, Agustín Lara e Historiador Chabret "pero también circulan por ahí, con lo peligroso que es porque en la plaza de la Ermita hay niños jugando".

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Coches aparcados en la zona peatonal de la "supermanzana" de Orriols. / Levante-EMV

Con el objetivo de tratar estos asuntos y definir una estrategia para reclamar un plan integral en el barrio, la plataforma vecinal ha convocado una asamblea este mismo miércoles en la que los moradores de Orriols expondrán la situación actual y propondrán líneas de actuación que les permita conseguir un plan integral para "un barrio que parece que no interesa" al ayuntamiento.