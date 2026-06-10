Retiran la histórica pasarela de Amparo Iturbi sobre las vías del tren

La Histórica pasarela peatonal de la calle Amparo Iturbi, que ha unido durante décadas los barrios de Malilla y la Cruz Cubierta por encima de las vías del tren, ha empezado a ser desmontada dentro de las obras del canal de acceso del Parc Central. En su lugar se ha montado otra estructura provisional que no interrumpe el discurso de los trabajos de soterramiento de las vías, que ya están en fase muy avanzada y que podrían terminal el próximo año tras una inversión del Gobierno que ronda los 600 millones de euros.

Esta pasarela fue readaptada en el año 2013 con la colocación de rampas accesibles para personas con problemas de movilidad y bicicletas.

La nueva pasarela está situada a 150 metros aproximadamente y une las calles Almudaina y Oltà.

Las obras del canal de acceso ferroviario a València cumplieron en abril tres de los cinco años previstos, con una inversión de 665 millones de euros. El objetivo de estos trabajos es revolucionar la movilidad de València, integrar el ferrocarril en la trama urbana y potenciar definitivamente el Corredor Mediterráneo.

La nueva pasarela a 150 metros de la anterior / Levante-EMV

La longitud del canal es de 1.500 metros y está soterrado en 2 niveles con el fin de propiciar una separación de tráficos según anchos y tipos de vías ferroviarias acorde con la disposición adoptada en la estación, de tal manera que los ejes en ancho UIC se sitúan mayoritariamente en el nivel superior y las vías en ancho ibérico, en el nivel inferior.

Esta misma semana podría presentarse, así mismo, la planta viaria del Bulevar García Lorca, que es la gran franja de terreno en superficie que quedará tras el soterramiento de las vías. Todo parece indicar que la propuesta municipal no será la del corredor verde que propone la oposición y las entidades vecinales. Una vez que se conozca la planta viaria de ese bulevar (carriles de tráfico rodado, carril bici y zonas verdes) se remitirá el proyecto a la diseñadora Kathryn Gustafson para que realice el diseño definitivo. Gustafson ya hizo el diseño del Parc Central, un 40% del cual ya está hecho a la espera de completar el otro 60% cuando estén soterradas las vías y construida la nueva estación central, que ya ha sido adjudicada a la empresa Sener.

Obras del canal de acceso

Precisamente, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el comisionado para el Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig, han visitado esta semana las obras del Canal de Acceso en el barrio de Malilla. “El gobierno de España -dijo Bernabé- avanza en las obras del Canal de Acceso con un ritmo de ejecución incontestable y una inversión de medio millón de euros al día”. Además, en esta infraestructura trabajan 450 personas mientras siguen entrando a la ciudad 300 trenes/ día.

La delegada dijo que “los vecinos y las vecinas de Malilla están conviviendo en estos momentos con unas obras que interfieren en sus vidas”, pero recordó que “se está trabajando en todos los niveles para que las molestias sean las mínimas posibles”. Bernabé explicó el “esfuerzo y el trabajo” que el Gobierno de España viene realizando en la construcción del Corredor Mediterráneo. “Hoy en la Comunitat Valenciana el 100% de las obras del Corredor Mediterráneo están en marcha. Cuando llegamos al gobierno apenas estaba en marcha el 50%”, ha recordado.

Actuaciones

Durante el pasado mes de abril se conntinuó con la ejecución de pantallas en el canal de acceso, de las losas superiores del canal y de las columnas de cada recinto. Para continuar con la ejecución de los muros pantalla y losas de cubierta en el entorno del puente de Giorgeta, se ha tenido que desmontar la pasarela de Amparo Iturbi. Por ello, se ha construido la pasarela provisional en la calle Almudaina con calle Oltá, que sustituirá a la de Iturbi.

Paralelamente, se están llevando a cabo los trabajos de entronque del colector nuevo con el existente (zona del cruce de calle de Vicente Marco Miranda y Av. Fernando Abril Martorell). Posteriormente se realizarán los trabajos de montaje de vigas prefabricadas sobre la cámara existente, con el fin de restituir la calle.

Limpieza

La obra tiene diariamente dedicada a labores de riego y barrido una cuba y dos barredoras. Estas máquinas, de forma continua y diaria, de lunes a viernes, barren las calles y los accesos a la obra y riegan los accesos, la propia traza de la obra y en algún caso, las calles colindantes.

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Además, semanalmente, los miércoles y jueves de todas las semanas, se realiza, mediante un equipo de cuba externo, un riego con agua a presión y cepillado, de las calles Oltá, Isla Formentera y varios tramos de Carretera de Malilla.