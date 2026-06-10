El tercer chiringuito modular de la Malva-rosa llega con anuncio de nuevo paseo marítimo

La playa de la Malvarrosa va renovándose a golpe de chiringuitos. Con la llegada de construcciones modulares, acristaladas, esbeltas, la primera línea de costa va por fin entrando en el siglo XXI, aunque estos locales gastronómicos siguen asentándose sobre un paseo del siglo pasado. Algo que no tardará en cambiar.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este miércoles las obras en ejecución de la renovación integral de los restaurantes del frente marítimo (la Malva-rosa), cuya primera fase concluirá en las próximas semanas. “València da un gran paso en la transformación de la fachada marítima con la renovación integral de los restaurantes del Paseo Marítimo”, ha señalado.

Chiringuito de La Alegría de la Huerta / Levante-EMV

La primera fase incluye la renovación de cinco restaurantes, y en estos momentos ya hay tres completamente acabados: El Bobo, La Murciana, que ya han abierto sus puertas, y La Alegría de la Huerta, que abrirá este viernes. Y en las próximas semanas finalizarán los trabajos en los restaurantes Casa Isabel y San Patricio. Tal como ha subrayado la alcaldesa, la segunda fase del proyecto arrancará después del verano, con la reforma de los siete restaurantes que faltan, “y con la previsión de que los trabajos estén finalizados para la temporada estival de 2027”, ha asegurado.

“Se trata de una actuación muy necesaria para poner en valor nuestro litoral”, ha defendido María José Catalá, quien ha visitado este miércoles el restaurante La Alegría de la Huerta, acompañada por el concejal de Urbanismo, Juan Giner. La visita ha contado también con la participación del presidente de la Asociación de Restaurantes de la Playa de la Malvarrosa, José Miralles; del CEO de la empresa Casas Inhaus, Rubén Navarro López; y del arquitecto Jorge Quesada.

Chiringuito de La Alegría de la Huerta / Levante-EMV

“El siguiente paso será la remodelación del Paseo Marítimo”, ha adelantado Catalá, que ha subrayado que para el Ayuntamiento, este proyecto es “una obligación, después de la inversión que han realizado los hosteleros en la renovación de sus locales”. Dicha obligación pasa por adaptarse a las nuevas construcciones con un diseño de paseo más natural, con materiales más orgánicos y menos piedra. La idea es presentar el nuevo proyecto en dos semanas, como tarde.

Desbloqueo de las licencias

La alcaldesa ha afirmado que “tras muchos años de espera, por fin la oferta gastronómica del frente marítimo, en la Malva-rosa, mostrará una imagen moderna, sostenible y mejor integrada en el paisaje”. Catalá ha reivindicado la gestión municipal. En abril de 2024 se aprobó la Modificación Puntual del Plan Especial de Ordenación del Paseo Marítimo, Elementos Singulares, el instrumento administrativo necesario para llevar a cabo esta actuación. En estos momentos todas las licencias solicitadas por los chiringuitos están tramitadas y concedidas: licencias de demolición, de obra y actividad concedidas para 9 módulos entre febrero-marzo 2025.

Chiringuito de La Alegría de la Huerta / Levante-EMV

Los nuevos edificios se elevan 50 centímetros sobre el suelo para prevenir inundaciones, y se habilitan terrazas cerradas o acristaladas. La ocupación máxima edificada es de 229,3 metros cuadrados, con una terraza superior de 144 metros cuadrados cubiertos y cerrados con acristalamiento, y de 85 metros cuadrados descubiertos. Las primeras plantas de los locales pueden ser utilizadas como restaurante; y las cubiertas inclinadas facilitan la instalación de placas fotovoltaicas.

Sustitución de obra dura

“Viendo el antes y después de los establecimientos ratificamos la necesidad de esta remodelación integral con el fin de ofrecer una imagen más actual, moderna, atractiva y sostenible. Hemos sustituido una obra dura y completamente obsoleta –que data de 1995- por unos módulos de aluminio y cristal, más ligeros y acordes con el entorno”, ha añadido Catalá.

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Por su parte, el presidente de la Asociación de Restaurantes de la Playa de la Malva-rosa, y propietario de La Alegría de la Huerta, José Miralles, ha recordado “los muchísimos años de pelea”, y ha agradecido al Ayuntamiento y a la alcaldesa “por haber estado al cien por cien, en cualquier momento, para ayudarnos a conseguir el objetivo que realmente queríamos nosotros, los hosteleros, y creo que también toda la ciudad de València”.