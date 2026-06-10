València ultima el nuevo bulevar García Lorca y entierra el proyecto de Corredor Verde

El gobierno municipal de València prevé presentar este jueves la planta viaria del futuro bulevar García Lorca ante la prensa, primero, y ante los vecinos de los barrios afectados y los grupos de la oposición después. Se trata este de uno de los proyectos más esperados por tres razones de peso: la configuración del acceso en superficie una vez soterradas las vías del tren será irreversible y determinará la movilidad de toda la ciudad; la organización del tráfico en más o menos carriles deberá acoplarse a las necesidades y expectativas de una ciudadanía movilizada; y el plan de Catalá confrontará a buen seguro con el proyecto defendido por Compromís y PSPV, avivando una de las grandes batallas políticas de la legislatura.

El gobierno municipal llega a la presentación del nuevo bulevar García Lorca tras haber encargado a Idom el análisis de 21 alternativas. El contrato establecía octubre como fecha límite para entregar sus conclusiones, pero la oposición ha venido denunciando que la alcaldesa oculta el informe sin incorporarlo al expediente y pese a las reiteradas peticiones de los grupos municipales. Solo se ofreció una pista en la dirección esperada, filtrando que el Corredor Verde pretendido por la oposición –con el aval de más de 44.000 firmas ciudadanas– colapsaría San Vicente Mártir, según una de las conclusiones del documento.

En el ayuntamiento no desvelarán más detalles antes del jueves, pero avanzan que el informe con todas alternativas posibles y comparadas con el Corredor Verde será clarificador. Esto es, ayudará a formarse una opinión documentada sobre los inconvenientes de proyectar un gran jardín lineal sin tránsito de vehículos –más allá de emergencias y vecinos– al sur del Parc Central o, por el contrario, tal como ha venido defendiendo el PP, las ventajas de permitir el tráfico rodado de coches y buses en los 80 metros de anchura y alrededor de un kilómetro de longitud que liberarán el futuro canal de acceso ferroviario. Desde la oposición sospechan que la opción elegida dispondrá cuatro carriles con un un ciclocarril de doble dirección y una gran mediana ajardinada, a la manera de las grandes vías de la ciudad.

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Sea como sea, el ayuntamiento deberá remitir su propuesta de planta viaria a la paisajista Kathryn Gustafson, con el estudio de movilidad, para que el equipo de la norteamericana reelabore su diseño de 2011 ajustándose a las nuevas exigencias técnicas, urbanísticas y de movilidad. Por su parte, vecinos de las asociaciones que durante meses han insistido en el proyecto de Corredor Verde denuncian ahora que se les ha invitado a conocer la propuesta de planta sin haber asistido previamente a ningún proceso participativo, pese a que en verano de 2025 se anunció un proceso de participación pública con distintas sesiones para recabar sugerencias.