Catalá presenta la planta viaria del futuro bulevar García Lorca: Dos carriles para los coches y uno para el transporte público

La alcaldesa de València, María José Catalá, y el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, han presentado esta mañana la nueva planta viaria del futuro Bulevar García Lorca, la franja de terreno que quedará en superficie una vez que se hayan soterrado las vías que llegan al Parc Central. Según ha explicado Carbonell, "será una solución equilibrada y ejecutable: 80.000 metros cuadrados donde el 88% es zona verde, peatonal y ciclista y solo el 12% se reserva al viario imprescindible". En concreto, habrá dos carriles para el tráfico privado y un carril para el transporte público, todos en sentido sur, es decir, de salida de València. Y para equilibrar, San Vicente pasará a ser de un solo sentido, norte, de manera que los coches puedan subir por un sitio y bajar por el otro. El nuevo bulevar también incluye un carril bici bidireccional a lo largo de todo el trayecto. Los carriles irán en el centro y el ajardinamiento en los laterales.

Carbonell ha asegurado que con esta fórmula la reducción del tráfico en la calle San Vicente respecto al "corredor verde" que proponían la oposición y los vecinos será del 41%; de un 36% en Carrera de Malilla y de un 10% en Ausias March. Así mismo, habrá solo tres cruces de transversalidad para facilitar que el parque sea lo más continuo posible y al tiempo dar servicio a una población que crecerá en 16.000 personas con las nuevas construcciones.

El ajardinamiento se concentrará en los laterales del paseo. / Levante-EMV

Otra de las claves de la nueva planta viaria es el aparcamiento. La previsión es que no haya aparcamiento en todo el paseo, pues eso generaría un "tráfico de agitación" de 5.000 vehículos. La propuesta es que se construya un aparcamiento en altura dentro de uno de los nueve PAI con 495 plazas, a las que habría que sumar otras 1.200 de los propios desarrollos.

Tras conocerse los datos técnicos, María José Catalá ha asegurado que este es "el primer análisis riguroso hecho para este proyecto", realizado por los servicios municipales y una asesoría externa. "Nosotros hemos dado un paso necesario de convertir el bulevar en paseo", ha explicado la alcaldesa, quien ha anunciado que a partir de ahora al bulevar García Lorca "lo llamaremos paseo García Lorca".

Para Catalá, "el análisis de la movilidad era importante porque el corredor verde lo que hacía era colapsar el tráfico de los vecinos actuales". "Si generas mancha verde pero desplazas tráfico a los laterales es un problema. Y también nos encontramos con que en el corredor verde faltaban dotaciones como colegios y renunciaba a la ampliación del cementerio y las cocheras de la EMT. No era realista", ha asegurado. "Los vecinos de San Vicente y Carrera de Malilla merecen un plan también para ellos y generar un colapso en sus calles como punto de partida no tiene sentido".

Detalle de los carriles de tráfico del nuevo paseo. / Levante-EMV

Cabe recordar que el ayuntamiento, que tiene la competencia del planeamiento urbanístico, pidió en octubre de 2024 colaboración a Kathryn Gustafson para rediseñar el ámbito, objeto en su día de un concurso de ideas que ganó el equipo liderado por esta prestigiosa paisajista norteamericana. La reformulación del proyecto costará 95.000 euros, será financiada por la sociedad Valencia Parque Central y estará lista en cinco meses, una vez Gustafson reciba la planta viaria y el estudio de movilidad que ha presentado hoy el gobierno municipal.

El diseño inicial de la paisajista, que ya tiene más de una década, contemplaba viales de tráfico en atención a la planta viaria que entonces manejaba el ayuntamiento para este eje. El anterior gobierno de Compromís y PSPV reformuló el proyecto para generar el llamado Corredor Verde sin tráfico, que cuenta con el aval de más de 40.0000 firmas ciudadanas tras una fuerte movilización. Pero el gobierno de Catalá volvió a la propuesta inicial, en la que ahora fija algunos ajustes.

Dichos ajustes se asientan sobre el estudio realizado por la consultora Idom a partir de 21 alternativas de movilidad dentro del bulevar García Lorca. Vecinos y oposición han venido denunciando opacidad en torno a este estudio del que solo se filtró una conclusión alineada con la perspectiva del gobierno municipal: la pradera sin tráfico sería inviable porque colapsaría San Vicente e imposibilitaría los accesos a los lados del espacio liberado por el soterramiento de vías.

Y es que a ambas orillas del futuro bulevar se construirán alrededor de 3.000 nuevas viviendas con dotaciones deportivas, colegios y servicios que deben tener "unas conexiones adecuadas", según recalcó en su día el ingeniero Ignacio Muelas, de Nova Ingeniera, socios locales de Gustafson.

Estación Central de València

La planta viaria diseñada en el espacio liberado por el canal de acceso conectará en un futuro con el Parc Central, del que se ha ejecutado un 40 %, y este a su vez se situará a las puertas de la futura Estación Central de València, cuyo proyecto Adif acaba de adjudicar a Sener Group. Como ha venido contando Levante-EMV, el proyecto de la ingeniería vasca contempla una construcción modular en seis bases que no interrumpirá el tráfico ferroviario y prescindirá de construir una estación provisional.

Asimismo, el proyecto de Sener plantea cuatro alturas con dos plantas dedicadas a los andenes de Alta Velocidad y Cercanías, todas ellas bañadas por luz natural. El acceso sur recibiría al visitante con una gran marquesina ondulada, integrada en el parque lineal, que dará continuidad hasta el interior de la estación y se conectará con el eje verde planteado en Marqués de Sotelo con la reforma de la Plaza del Ayuntamiento.

Cisma en Parc Central

Al mismo tiempo que el Ayuntamiento de València presenta la planta viaria y el Gobierno de España avanza en las obras de soterramiento, la Sociedad València Parc Central, el ente gestor público encargado de ejecutar la mayor operación urbanística y ferroviaria de la ciudad de València, se mantiene en el bloqueo político por el “veto” que María José Catalá y Vicente Martínez Mus han impuesto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a quien impiden sentarse como consejera en el organismo interadministrativo.

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Desde el consistorio aseguran que no es un veto, sino el planteamiento de unas condiciones para que pueda llevarse a cabo. El ayuntamiento y la Conselleria de Infraestructuras han solicitado al Secretario de Estado de Transportes que convoque un Consejo de Administración Extraordinario y una Junta General de Accionistas de la Sociedad Parque Central Alta Velocidad 2003 para aprobar el nombramiento del nuevo gerente de la sociedad (Salvador Martínez Císcar deja el cargo por jubilación), así como las cuentas de la sociedad. El PP ya ha propuesto al arquitecto Gómez-Perreta para este cargo mientras que el PSPV prefiere a Vicente Palomo, coordinador técnico de la Oficina del Corredor Mediterráneo durante los últimos siete años.