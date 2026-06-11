Compromís y PSPV califican el bulevar García Lorca con coches de "error histórico"

Compromís y PSPV han coincidido en calificar el futuro paseo García Lorca de “error histórico” por dar paso al tráfico privado y descartar el proyecto del gobierno progresista, que planteaba una gran pradera lineal sin coches en los 1.200 metros que quedarán libras tras el soterramiento del acceso ferroviario a València.

La portavoz de los valencianistas, Papi Robles, ha lamentado que el gobierno de Catalá incluya tráfico de vehículos en un espacio donde ahora no pasa ningún coche, una decisión que, según ha opinado, sitúa a la capital valenciana en el lado equivocado de la historia: ”Todas las ciudades que han soterrado vías —Bilbao, Madrid, Sevilla, Barcelona— han apostado por el verde. Catalá ha apostado por los coches”, ha dicho.

En ese sentido, Robles recurre a la imagen que mejor ilustra lo que está en juego: "Si ahora pensáramos en cuatro carriles pasando por el medio del Jardí del Túria, nos entraría terror de lo que habríamos desarrollado. Pero, en cambio, esta ciudad consiguió ese Túria. El Jardí del Túria existe porque en su momento se tomó la decisión valiente de no hacer la autopista. Catalá tiene ante sí la misma decisión y la oportunidad de hacer un gran parque", ha explicado la edil valencianista.

Los barrios del sur de la ciudad —Malilla, la Raïosa, Sant Marcel·lí, la Creu Coberta, Patraix, Jesús, els Pobles del Sud— soportan el peso de las infraestructuras más agresivas de la ciudad: la V-30, las vías del tren, contaminación acústica y temperaturas hasta dos grados superiores al resto de València. Barrios con menos zonas verdes por habitante, más densidad y menos servicios. “El parque no es un capricho estético: es una infraestructura de salud pública y de justicia territorial”, ha seguido Robles. Hoy, Catalá ha decidido perpetuar esa brecha en lugar de aprovechar la oportunidad única de cerrarla", ha lamentado la portavoz.

Figuración del futuro "paseo" García Lorca en el acceso sur a València / Levante-EMV

En la misma línea, el concejal Giuseppe Grezzi denuncia que el gobierno ha ido cambiando de argumentación a medida que cada excusa caía. “Dijo que los plazos se alargarían: falso, el cambio de planeamiento debe hacerse igualmente por otros motivos, y el parque no retrasa nada. Dijo que el proyecto no garantizaba acceso a las viviendas: el proyecto preveía accesos para residentes y vehículos de emergencia con bucles, sin necesidad de tráfico de paso. Dijo que no contemplaba dotaciones: en realidad, el proyecto ganador las aumenta”. "De hecho, el vecindario de Malilla, que lleva 40 años esperando este gran parque, se encuentra con una autopista de tres carriles”, ha argumentado Grezzi, quien ha anunciado que su grupo Grezzi intentará impedir el proyecto "de todas las maneras posibles". "Cuando recuperemos el gobierno en 2027, recuperaremos el parque verde que se merece la ciudadanía", ha asegurado.

"Es una salvajada"

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado que la decisión de María José Catalá de proyectar tres carriles sobre el Corredor Verde, el proyecto impulsado por los socialistas desde Urbanismo en el anterior gobierno progresista para coser los barrios del sur de la ciudad con un gran jardín sobre las vías del tren, “es el error de diseño de ciudad más grave que puede cometer el Ayuntamiento en democracia. Es una salvajada”.

El portavoz socialista ha recordado que la transformación del antiguo cauce del Turia en un gran jardín fue una de las decisiones urbanísticas más importantes de la historia reciente de la ciudad y ha advertido de que “Catalá está repitiendo los mismos planteamientos que en su día apostaban por llenar de asfalto un espacio que hoy constituye uno de los principales símbolos de València”.

“Lo mejor que le pasó a València es decidir que no quería más carriles de coche y quería un enorme jardín que tejiera la ciudad. Y ahora que tiene, muchos años después, la misma oportunidad, los mismos carcas de siempre están intentando que València elija asfalto en lugar de verde”, ha añadido.

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El responsable socialista considera que el proyecto presentado por el gobierno municipal supone una renuncia al modelo de ciudad sostenible, saludable y cohesionada que demandan los vecinos y vecinas de los barrios del sur, además de desaprovechar una inversión histórica vinculada al soterramiento de las vías ferroviarias. De hecho, ha hecho hincapié en que el Corredor Verde tiene el apoyo de los vecinos de los barrios colindantes así como la firma de más de 40.000 vecinos que han manifestado que quieren un jardín y no una autopista urbana como quiere hacer Catalá. “Esta decisión tiene que ser revertida y lo mejor que podría hacer Catalá es dejar de oponerse a que esta ciudad sea una mejor ciudad para vivir y no solamente una ciudad para circular”, ha concluido Sanjuan.